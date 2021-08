Ines dell’anima mia anticipazioni ultima puntata: come finirà?

Ines non si aspettava di essere tradita dall’uomo per il quale ha dato tutto. Ha rischiato la vita per seguirlo, ha fatto tutto quello che poteva per dimostrargli fedeltà e alla fine è rimasta da sola contro tutti. Cosa succederà adesso nell’ultima puntata di Ines dell’anima mia in onda la prossima settimana su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dell’ultima puntata della serie spagnola in onda il 20 agosto 2021 su Canale 5.

Ines dell’anima mia anticipazioni e trama ultima puntata 20 agosto 2021

Inese è rimasta da sola a Santiago e ha cercato di fare il possibile per gli abitanti della città appena edificata. E ha fatto tutto quello che poteva, ma la pace che ha creato in Cile e l’armonia che regna tra gli abitanti di Santiago, sta per essere messa a dura prova dal ritorno di Valvidia.

S1×07 – Il seme del tradimento: Appena proclamato governatore del Cile, Pedro De Valdivia viene accusato dall’Inquisizione di aver ucciso De La Hoz e di concubinato, dato che esistono prove evidenti della sua relazione extraconiugale con Ines. Dopo essere stato per molti anni lontano, riesce a tornare a Santiago, accompagnato da Donna Marina Ortiz de Gaete, sua moglie. Ines viene chiesto di tornare in Spagna rinunciando alla sua vita in Cile a meno che non decidesse di sposarsi: in un primo momento sembra non voler cedere al ricatto, ma poi inaspettatamente chiede a Rodrigo de Quiroga di sposarla. Intanto i Mapuche dell’Araucania organizzano l’offensiva guidati da un nuovo capo, Lautaro, che nessuno sa chi sia.

S1×08 – Fino alla fine del mondo: Contro il parere di tutti, Valdivia organizza la spedizione per conquistare l’Araucania e annientare Lautaro, il capo indi la cui identità resta un mistero. Questo rischia di far saltare il matrimonio di Ines e Rodrigo Quiroga, ma i due decidono di sposarsi lo stesso prima della partenza per la missione. Inaspettatamente Lautaro si presenta da Ines a Santiago e lei lo riconosce subito: è Felipe, il bambino mapuche che lei e Valdivia avevano cresciuto come un figlio adottivo. Dopo oltre un anno di campagna militare, dopo innumerevoli scontri tra spagnoli e mapuche, le sorti della spedizione saranno decise in un duello tra Valdivia e Lautaro. Come finirà?

Appuntamento a venerdì prossimo per scoprire il destino di Santiago ma anche per conoscere il finale della storia di Ines.