Morgane-Detective Geniale anticipazioni: che fine ha fatto Romain, Agnes lo sa?

E’ andata in onda ieri la prima puntata della serie francese dei record che Rai 1 spera possa conquistare anche il pubblico italiano. Stiamo parlando, come avrete capito, di Morgane-Detective Geniale, la serie che vede protagonista la bella Morgane, dai rossi capelli, che ha un quoziente intellettivo altissimo, un dono speciale che le permette di avere un fiuto incredibile per rivolvere i casi più difficili con i quali la polizia di Lille ha a che fare. Per questo motivo la donna, madre di tre figli, è stata ingaggiata e ha iniziato a lavorare come consulente. Ma che cosa succederà nella seconda puntata di Morgane? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda il 21 settembre 2021. Morgane ha accettato di lavorare con la polizia in cambio di un aiuto: vuole trovare Romain, il padre di sua figlia Thea. Da sempre è convinta che l’uomo sia stato arrestato o che in qualche modo non abbia avuto la possibilità di tornare da lei e dalla bambina che aspettava. Per questo la sua vita sentimentale è stata sempre un disastro. Ma un video, che ha sempre guardato, nascondeva qualcosa che lei non aveva mai visto. Prima di scomparire per sempre il suo compagno aveva avuto un faccia a faccia con sua madre…Adesso le convinzioni di Morgane vacillano…

Morgane-Detective Geniale: la trama della seconda puntata in onda il 21 settembre 2021

Anche la prossima settimana quindi andranno in onda due nuovi episodi della serie francese, il terzo e il quarto, non ci resta che scoprire che cosa succederà!

Le anticipazioni dell’episodio dal titolo Uno strano rapimento

Il rapimento di Juliette e Laura, due bambine di 8 e 5 anni, è al centro degli sforzi della squadra. Il loro padre, Franck Sorin, sembra essere il sospettato ideale. Uomo isolato e apparentemente instabile, era anche in guerra aperta con il nonno materno dei due figli, Arnaud Grandgeon, facoltoso proprietario di una grande catena di alberghi di lusso. Ma Morgane ne dubita. La sua intuizione sarà confermata quando gli investigatori scopriranno il corpo di Franck, sepolto nel suo giardino! Ma allora, chi è riuscito a togliere i due piccoli? Morgane farà di tutto per aiutare Florence, la madre dei due bambini, a ritrovare i suoi figli. In questa corsa contro il tempo, Morgane dovrà tenere la testa sulle spalle anche se ha appena appreso che sua madre, Agnes, potrebbe avere qualcosa a che fare con la scomparsa di Romain.

Le anticipazioni del quarto episodio dal titolo Phyllobates terribilis

Mentre l’indagine sulla scomparsa di Romain è giunta a un punto morto, Fanny Marini, una veterinaria specializzata in animali esotici, viene trovata senza vita nel suo ufficio. Sarebbe una morte del tutto naturale secondo la polizia, ma Morgane dimostra che la vittima, una donna tranquilla e adorata da tutti i suoi amici, è stata avvelenata. I sospetti sono, a prima vista, non una legione. Ma tra un ex fidanzato appena uscito di prigione e un caso di traffico di animali esotici, la gentile veterinaria ha nascosto bene il suo gioco…