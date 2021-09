Fino all’ultimo battito anticipazioni: il padre di Vanessa smaschera Diego?

La vita di Diego era perfetta e invece è bastato l’incontro con un temibile boss perchè le cose cambiassero e adesso, è tutto da mettere in discussione. Cosa succederà nella seconda puntata di Fino all’ultimo battito in onda il 30 settembre 2021 su Rai 1? La nuova fiction con Marco Bocci, Violante Placido e Bianca Guaccero è piena di colpi di scena e nelle prossime puntate scopriremo come se la caverà il nostro dottore che entrerà nel mirino del PM che non crede al fatto che il boss sia scappato senza complicità. Ma non immagina ancora che Diego ha fatto ben altro, favorendo suo figlio nel trapianto di cuore. Chi invece inizia a sospettare è il padre della ragazza che non ha avuto il suo cuore e che ha capito che il cardiochirurgo non la conta giusta…Nel frattempo la figlia di Diego, senza saperlo, si è avvicinata al nipote del boss con cui suo padre ha un conto in sospeso…Mino però non è come i “grandi”, lui con la mafia non ci vuole avere nulla a che fare…

Non ci resta adesso che scoprire che cosa succederà nella seconda puntata di Fino all’ultimo battito, ecco per voi le anticipazioni.

Fino all’ultimo battito anticipazioni: la trama del 30 settembre 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×03: Cosimo Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce. Il PM Pansini è convinta che ci sia un basista all’interno dell’ospedale che ha consentito la fuga di Patruno. Diego freme. Intanto Rosa è preoccupata che Cosimo, fuori dal carcere, possa riprendere i contatti con suo figlio Mino, che finora ha tenuto lontano dal mondo corrotto del nonno. Mino però è un ragazzo diverso, è un buono e non ha nulla a che fare con il mondo della sua famiglia. In questo Rosa è stata brava. Neppure lei avrebbe voluto far parte di quei ricatti, di quel mondo in cui succedono delle cose che a lei non piacciono ma è stata forse costretta a causa del suo matrimonio…Diego si sente in colpa ma allo stesso tempo deve dimostrare di non avere nessun legame con l’evasione di Cosimo e non è facile.

Le anticipazioni dell’episodio 1×04: Mentre l’attrazione fra Anna e Mino si fa più intensa, la ragazza decide di incontrare Rocco, il padre biologico. Diego, costretto a curare uno dei mafiosi rimasto ferito nell’evasione, rischia di essere scoperto dalla moglie. Consapevole di essere sempre più prigioniero di un vortice di menzogne, sta per parlare con la polizia quando Vanessa torna in ospedale. Vanessa sta male e suo padre è sempre più convinto che Diego abbia scelto di curare suo figlio e non lei e abbia fatto qualcosa per danneggiare la ragazza. Troverà le prove per dimostralo?