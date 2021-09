Luce dei tuoi occhi anticipazioni: Alice è davvero viva o qualcuno sta giocando con Emma?

E’ abbastanza palese che in ogni puntata di Luce dei tuoi occhi Emma crederà di essere vicina alla verità che riguarda Alice, sua figlia. Ma siamo davvero sicuri che alla fine la ragazza sia ancora viva e sia una delle ballerine dell’accademia? Emma in pochi giorni ha scoperto che sua figlia non era Valentina, eppure sin da quando è arrivata a Vicenza ha pensato che fosse lei. Poi ha iniziato a credere che fosse Anita: tutto faceva pensare che la figliastra del suo ex, potesse essere la piccola Alice. Un sequestro o magari anche uno scambio di culla. Ma la pista non si è rimostrata valida e per Emma è arrivato un altro buco nell’acqua. La ballerina però non si arrende e continua a cercare. Nella terza puntata di Luce dei tuoi occhi, che ci aspetta al martedì sera e non al mercoledì ( si torna quindi in onda il 5 ottobre), vedremo che le “indagini” di Emma si sosteranno altrove. In realtà a sospettare che Miranda possa non essere sua figlia è Enrico. Non sappiamo molto della morte di sua moglie, la madre di Miranda ma a quanto pare, l’insegnante ha iniziato ad avere dei sospetti. E quindi nella terza puntata di Luce dei tuoi occhi ci chiederemo tutti: ma è Miranda la figlia di Emma? Come hanno già spiegato i protagonisti della serie, Anna Valle e Giuseppe Zeno, solo nell’ultima puntata scopriremo tutta la verità per cui probabilmente, di sospetti e di piste da seguire ce ne saranno molte altre…Forse la sola che poteva sapere qualcosa in più è Valentina. Non dimentichiamo che qualcuno l’ha investita, perchè sapeva. Ma questo incidente riguarda la vera figlia di Emma? E se in realtà Alice fosse davvero morta 16 anni prima e qualcuno si fosse inventato quella storia solo per far tornare la ballerina in città?

Luce dei tuoi occhi anticipazioni terza puntata: la trama del 5 ottobre 2021

Do la scoperta sul suo passato Davide si allontana da Luisa. Nel frattempo a scuola, qualcuno imbratta le pareti con delle scritte minacciose nei confronti di Emma… Emma si avvicina con cautela ad Enrico e l’attrazione tra i due è palese; ma quando lei dietro richiesta di Miranda la accompagna dai nonni, Enrico si risente percependo questo come un gesto di invadenza nella loro vita famigliare. Nel garage dei suoceri di Enrico, Emma vede una vecchia auto verde che sembra coincidere con quella ricercata per l’incidente a Valentina. Emma non comprende le bugie di Enrico e lo denuncia: il professore viene portato in commissariato e interrogato. L’arresto avrà conseguenze su Miranda, che scoprirà le dolorose verità nascoste della sua famiglia. In ospedale, invece, potrebbe compiersi il miracolo del risveglio di Valentina. Tutto questo e molto altro nella terza puntata della fiction di Canale 5: appuntamento a martedì sera.