Luce dei tuoi occhi anticipazioni: Luca in pericolo, chi ha investito Valentina?

Cresce l’attesa per il gran finale di Luce dei tuoi occhi e la curiosità di scoprire che cosa succederà nelle ultime puntate della fiction di Canale 5. I dubbi e le domande sono davvero tante: Alice è ancora viva, è davvero una delle ballerine di Emma? Chi conosce la verità? Nella quarta puntata di Luce dei tuoi occhi in onda il 13 ottobre 2021 vedremo quello che succederà dopo il risveglio di Valentina. La ragazza ricorderà chi l’ha investita? Ma soprattutto che cosa sa Valentina davvero della figlia di Emma e poi chi l’ha travolta con la macchina mentre lei era a bordo del suo motorino? La madre di Emma c’entra qualcosa? I dubbi e i sospetti per i fan che stanno seguendo con passione la fiction di Canale 5 sono davvero tanti. Tra l’altro abbiamo anche visto dalle brevi anticipazioni video che nella prossima puntata di Luce dei tuoi occhi Luca, rischierà di morire. Un incendio nella sua stanza metterà tutto in discussione. Emma anche questa volta arriverà in tempo? Lo scopriamo con le anticipazioni per la prossima puntata di Luce del tuoi occhi, ecco le ultime news per voi.

Luce dei tuoi occhi anticipazioni: la trama del 13 ottobre 2021

Valentina si risveglia e scagiona definitivamente Enrico. Emma può concentrare le proprie indagini su Martina, la cui nascita era stata seguita dal professor Cantore. La madre, poco prima del ricovero, avrebbe soggiornato in alta montagna. Perchè? E’ possibile che sia lei sua figlia? Valentina aveva scoperto qualcosa proprio su Martina e su suo padre prima di essere travolta in motorino, le cose sono legate?

Intanto Sofia organizza per Valentina una piccola esibizione, prima di un’importante operazione alle gambe. Si fa prestare così del materiale dal padre Luigi, tra il quale trova un mazzo di chiavi particolare: potrebbe essere quello che Valentina ha visto la notte dell’incidente? L’intervento di Valentina va a buon fine. Ed è allora che Enrico parla di quel portachiavi proprio a Luigi, che non tradisce alcuna emozione, fino a quando confida a qualcuno al telefono la sua angoscia. Nel frattempo Luca, sulle tracce dell’aggressore di sua sorella, viene tramortito con un colpo alla testa. Emma, preoccupata per lui, lo ritrova tra le fiamme. Enrico li salva entrambi. Emma comprende che è l momento di dare un freno alle indagini: Luca non è d’accordo. Il giallo del portachiavi non è stato ancora risolto, come si lega all’incidente di Valentina e alla vera identità della figlia di Emma, sempre che ci sia davvero tra le ragazze, sua figlia? Le ipotesi non mancano davvero, c’è anche chi crede che in realtà sia Valentina la figlia di Emma e che il test del dna fatto sia stato falsificato da qualcuno, è possibile?

Appuntamento a mercoledì prossimo con la quarta puntata di Luce dei tuoi occhi, vi ricordiamo che in totale le puntate della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno sono sei.