Fino all’ultimo battito anticipazioni: Diego diviso tra Elena e Rosa, la decisione

Curiosi di sapere che cosa succederà nella quarta puntata di Fino all’ultimo battito in onda il prossimo giovedì su Rai 1? Elena proprio non se l’aspettava: pensava di avere la famiglia perfetta, pensava che dopo tutto quello che Rocco le aveva fatto in passato, Diego non le avrebbe mai fatto del male. Troppe le cose che hanno affrontato insieme, i progetti per il futuro da coltivare. E invece Elena ha dovuto fare i conti con la realtà: anche Diego è un umano che sbaglia e lo ha visto con i suoi occhi. Nella prossima puntata di Fino all’ultimo battito, in onda su Rai 1 il 14 ottobre 2021, scopriremo che cosa farà Elena? Affronterà Diego e gli dirà che cosa ha visto oppure no? Scopriamolo con le anticipazioni per la quarta puntata di Fino all’ultimo battito che ci aspetta proprio il 14 ottobre su Rai 1 con tanti altri colpi di scena che ci porteranno verso il gran finale della fiction di Rai 1.

Fino all’ultimo battito anticipazioni quarta puntata: la trama del 14 ottobre 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×07: Il bacio tra Diego e Rosa non passa inosservato. Elena ha visto tutto e affronta il compagno. Diego ammette di aver sbagliato. Preferisce far credere a Elena di aver avuto un momento di debolezza, piuttosto che svelare l’inferno in cui si trova. Per il momento quindi Diego non dice nulla di quello che è successo da quando ha scelto di dare il cuore arrivato in ospedale a suo figlio. Tutta la sua vita è stata travolta da quel gesto, non un errore per un padre ma certamente un errore per un medico che non lo avrebbe dovuto fare…

Le anticipazioni dell’episodio 1×08: Elena non vuole più sposare Diego. La mattina successiva, però, i due vengono costretti dalla famiglia ad andare ad acquistare l’abito di Anna per il matrimonio. Solo all’ultimo Diego capisce che il negozio dove sta entrando con Elena è quello di Rosa e che sarà inevitabile l’incontro tra le due donne. Elena, infatti, riconosce Rosa, ma solo come la nuora del boss evaso e madre del ragazzo che piace ad Anna, e indignata abbandona il negozio. Cosa succederà, bisognerà dire anche agli altri quello che è successo? Elena stenta davvero a credere che suo marito si sia invaghito di una donna persino facente parte di una famiglia mafiosa…

Tutto questo e molto altro nella quarta puntata di Fino all’ultimo battito che ci aspetta il 14 ottobre 2021 su Rai 1. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per essere sempre più che informati!