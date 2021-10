Luce dei tuoi occhi anticipazioni penultima puntata: tanti sospetti e tante ipotesi, chi è Alice?

Luca è stato accusato di omicidio ma tutto il pubblico che sta seguendo questa fiction pensa che il giovane non abbia nulla a che fare con quanto successo. Sarà vero? Lo scopriamo con le anticipazioni per la quinta e penultima puntata di Luce dei tuoi occhi in onda il prossimo mercoledì su Canale 5. Emma ed Enrico capiranno che cosa è successo davvero, la Conti scoprirà se esiste la ragazza che lei crede possa essere sua figlia…Le ipotesi che il pubblico ha fatto sulla vera identità della figlia di Emma sono tante, c’è persino chi inizia a credere che in realtà Alice sia davvero morta e che non ci sarà niente da scoprire…In ogni caso, dovremmo attendere ancora. Come hanno rivelato Anna Valle e Giuseppe Zeno, solo nell’ultima puntata di Luce dei tuoi occhi, capiremo che cosa è successo davvero ad Alice, se davvero una delle ballerine dell’accademia di Vicenza è Alice…Nella penultima puntata ci si concentrerà sulla vera identità di Martina: potrebbe essere lei la figlia di Emma Conti? L’appuntamento con la penultima puntata di Luce dei tuoi occhi è per il 20 ottobre 2021. Vediamo adesso le anticipazioni e la trama…

Luce dei tuoi occhi anticipazioni penultima puntata: chi è la figlia di Emma?

Luigi ha confessato di avere investito Valentina con l’auto di Enrico. Dopo il funerale, Luca chiede ad Emma ed Enrico di nasconderlo fino a quando riuscirà a dimostrare la propria innocenza. Intanto, messo alle strette, Fontana confessa ad Enrico ed Emma di aver “comprato” Martina: ma non ha ucciso Luigi e non sa se Martina sia Alice. Intanto Davide e Luisa si sposano; poco dopo Luca si presenta in commissariato, ed emerge la verità sul ritorno della Conti a Vicenza. Oltre a Luisa anche suo marito Davide scopre tutto, sgomento e deluso, perchè Alice è anche sua figlia. Davide non riesce a capire perchè Emma non gli ha detto nulla, avrebbe forse potuto aiutarla e magari tante cose non sarebbero successe.. Anche in famiglia, Emma assiste alla reazione accesa del fratello Roberto e poi a quella delle sue ragazze: ora sanno di essere state scelte solo per la storia della loro nascita. Ma la Conti adesso crede in loro: presenteranno la loro coreografia al Festival. Ora Emma vuole solo abbandonarsi all’amore di Enrico, ma riceve una telefonata che la turba.

Tutto questo e molto altro nella quinta e penultima puntata di Luce dei tuoi occhi che ci porterà verso il gran finale con la sesta puntata in onda poi nell’ultima settimana di ottobre!

