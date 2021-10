Cuori sbarca su Rai1: le anticipazioni della prima puntata

E’ tempo di grandi fiction alla domenica sera su Rai 1. E da domani, 17 ottobre 2021, inizierà l’avventura di Cuori, in onda con la sua prima puntata. Da qualche tempo vediamo su Rai 1 i promo di una serie tv che ci porterà indietro nel tempo e che può contare su un cast d’eccezione, con alcuni dei migliori attori del panorama italiano. Cuori, una coproduzione Rai Fiction e Aurora TV Banijay con il Centro di Produzione Rai di Torino e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, diretta da Riccardo Donna, vede come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei tre geniali e ambiziosi medici dell’ospedale Molinette di Torino.

Di che cosa parla la nuova fiction “Cuori”? La serie è dedicata a un gruppo di pionieri della medicina che negli anni ’60 rivoluzionò la allora nascente cardiochirurgia, sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti della scienza. Tra amori, tradimenti, la voglia di una dottoressa di emergere in un mondo ancora molto maschilista, la serie ci racconterà uno spaccato della nostra società riportandoci indietro di oltre 50 anni.

Cuori debutta su Rai 1: le anticipazioni della prima puntata

Nel primo episodio dal titolo L’Americana e Io Svedese, Cesare Corvara, primario dell’ospedale “Molinette”, sta radunando a Torino una squadra per realizzare il primo trapianto di cuore della storia. Un’impresa titanica che ha già spinto Alberto, chirurgo ingegnoso e appassionato, a lasciare Stoccolma. Ed è per lo stesso motivo che Delia, cardiologa a Houston, si imbarca su un aereo diretto a Torino. L’incontro tra i due sarà una sorpresa per entrambi che porterà scompiglio nelle loro e altrui vite…

Nel secondo episodio di Cuori, intitolato Finché amore non ci separi, li primo giorno di Delia è infernale: i pazienti non si fidano di una donna, i colleghi la guardano con sospetto e Alberto si mostra particolarmente ostile. Anche per Virginia è il primo giorno in ospedale dove deve iniziare il tirocinio che il padre, Cesare Corvara, l’ha costretta a fare. Nel frattempo Cesare deve difendere la scelta di avere assunto un cardiologo donna mettendo a rischio il suo primariato. E una scommessa che rischia di mandare in fumo anni di sacrifici, ma lui si fida ciecamente di sua moglie.

L’appuntamento con la prima puntata di Cuori è per il 17 ottobre 2021 in prima serata su Rai 1.

