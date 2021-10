Fino all’ultimo battito ultima puntata: Diego opera Patruno e denuncia tutti?

E’ arrivato il momento del gran finale con i colpi di scena che di certo non mancheranno nell‘ultima puntata di Fino all’ultimo battito. Diego ed Elena, dopo mille difficoltà stavano per diventare marito e moglie ma proprio mentre stavano per pronunciare i voti, è arrivata la drammatica notizia dell’incidente di Rocco, che è gravissimo. Nell’ultima puntata di Fino all’ultimo battito in onda il 28 ottobre 2021 vedremo Diego insistere per operare in prima persona Rocco e provare a salvargli la vita. Ma questa non sarà la sola operazione che il nostro dottore dovrà fare. Diego infatti deve decidere che cosa fare con Patruno. Il tempo stringe e per Diego è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva. Mettersi ancora una volta dalla parte della mafia, oppure denunciare quello che ha fatto e chiudere per sempre i conti con un uomo che in ogni caso, continuerà a far parte della sua vita? Scopriamolo con le anticipazioni per l’ultima puntata di Fino all’ultimo battito, eccole per voi.

Fino all’ultimo battito anticipazioni ultima puntata 28 ottobre 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×11: Rocco è stato investito, è grave e ancora una volta c’è di mezzo Cosimo. Rocco si stava avvicinando alla verità ed è stato fatto fuori. Diego deve operarlo d’urgenza, ma l’uomo rimane in coma. Per Diego, che deve onorare il patto con Cosimo, la tensione è davvero insostenibile. Spaventato dall’idea di perdere Rocco e schiacciato dal senso di colpa, affronta Elena e le confessa tutto. La donna è troppo sconvolta dalle sue rivelazioni e ferita gli sbatte la porta in faccia.

Le anticipazioni dell’episodio 1×12: Rosa è sempre più decisa a strappare Mino dalle grinfie di Cosimo. La donna, per raggiungere lo scopo, stringe un patto con Nicola. Poco prima che l’intervento a Cosimo abbia inizio, il boss fa capire chiaramente a Diego che, se qualcosa andasse storto, i suoi cari, a partire da Paolo, pagherebbero con la vita. Diego adesso deve decidere da che parte stare…Tutto questo e molto altro nel gran finale che ci aspetta la prossima settimana su Rai 1.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".