Cuori anticipazioni, sparatoria in ospedale e vecchi tormenti per Delia. Alberto le dirà tutto?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Cuori, la terza della fiction Rai che tanto sta piacendo al pubblico? Il promo video ci ha lasciato con il fiato in sospeso: ci sarà una sparatoria in ospedale, qualcuno morirà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata di Cuori che andrà in onda su Rai 1 domenica 31 ottobre 2021. Come avrete visto, Alberto ha continuato a mentire a Delia, non vuole che scopra il vero motivo per il quale non è più andato in America con lei. Ormai è chiaro che il dottore non ha tradito la donna che amava ma che ha inscenato tutto per darle un motivo di lasciare l’Italia senza di lui senza farsi problemi. Probabilmente se le avesse detto che sua sorella aveva tentato il suicidio, Delia si sarebbe fermata a studiare in Italia, perdendo una grandissima occasione. Ma tutto questo la nostra cardiologa non lo sa e quando incontrerà quella che pensa essere l’amante di Alberto, vecchi ricordi riaffioreranno. Forse è arrivato il momento di dire a Delia come andarono davvero le cose? E il primario, capirà prima o poi tutto quello che c’è stato tra Delia e il suo protetto? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Cuori anticipazioni: la trama della terza puntata 31 ottobre 2021

Iniziamo con le anticipazioni dell’episodio 1×05 Tradimenti: Agata arriva in ospedale per una visita di suo figlio e lì incontra Mosca e nota anche la fede che il capo chirurgo porta al dito. In un istante tutte le bugie crollano ma non c’è però tempo per le spiegazioni per un’emergenza improvvisa all’interno dell’ospedale. Alberto intanto incontra in ospedale Ilaria, la donna con cui tradì Delia. E anche la cardiologa la vede…Non sa però che in realtà non c’è stato nessun tradimento…Il fidanzato di Serenella arriva in ospedale e la trova con l’anestesista: è lui che farà fuoco in ospedale? E’ lui che spara? Una nuova emergenza per il primario che deve affrontare un’altra situazione inaspettata…

Le anticipazioni dell’episodio 1×06 Porte Girevoli: L’arrivo di Ilaria in ospedale non ha fatto altro che mettere ancor più a dura prova la convivenza fra Delia e Alberto, che sono però costretti a collaborare in vista del congresso di cardiochirurgia, a cui Cesare ha invitato luminari provenienti da tutto il mondo. Finchè Delia non scopre che tutto quello che credeva di sapere sul passato, in realtà è una menzogna.

Appuntamento quindi a domenica sera con una nuova imperdibile puntata di Cuori in onda come sempre alle 21,30 su Rai 1.

