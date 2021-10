Il cacciatore 3 anticipazioni: è caccia a Cuntrera mentre Paola punta Fabrizio

Per Saverio Barone è arrivato il momento di lasciare la sua Sicilia e lavorare per quello stato nel quale ben poco si riconosce. E’ caccia a un latitante, deve riportarlo in carcere perchè vuole rispettare il lavoro che Falcone e Borsellino avevano fatto prima di lui. Ed è così che lascia lascia, suo malgrado, l’indagine su Provenzano e Aglieri nelle mani delle sue colleghe. Non ha molte aspettative ma non sa che insieme forse, Francesca e la nuova procuratrice, potrebbero trovare e vedere cose che a lui sono sfuggite. Cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni per a terza puntata de Il cacciatore 3 in onda la prossima settimana su Rai 2. Nei due nuovi episodi trasmessi in prima serata il 3 novembre 2021, vedremo Saverio in partenza per la Spagna. Un bel cambiamento per lui che nell’ultimo anno aveva vissuto in un bunker e che invece adesso, dopo mesi, si può persino godere un po’ di sole. Ma intanto in Sicilia si continua a lavorare perchè la Romano continua a essere convinta che Fabrizio possa in qualche modo essere legato con Aglieri e pensa che incontrandolo potrebbe avere delle informazioni preziose. Vuole convincerlo a parlare. Ce la farà? Scopriamo i dettagli con le anticipazioni per la terza puntata de Il cacciatore 3 che ci aspetta mercoledì prossimo su Rai 2.

Il cacciatore 3 anticipazioni: la trama della terza puntata 3 novembre 2021

Le anticipazioni del primo episodio della serata 3×05 Ciao nemico: Saverio è impegnato nella caccia al boss Pasquale Cuntrera, assieme a Nicola Calipari. I due scoprono tracce del latitante nel Sud della Spagna e vi si recano immediatamente. Lì il cacciatore riassapora il gusto della libertà. Era da tempo che non viveva in questo modo e si è reso anche conto di tutto il tempo che ha sprecato con la sua ossessione. Ora può respirare a pieni polmoni, come il suo amico Carlo gli ha consigliato di fare…Le anticipazioni del secondo episodio della serata 3×06 Aspetta: La speranza di arrestare Bernardo Provenzano catalizza ogni azione della squadra, ma nulla andrà secondo i piani…Provenzano è latitante da 33 anni e non ci vorranno giorni per trovarlo. Ma presto potrebbe essere rivelata l’identità del biondo…Appuntamento quindi a mercoledì prossimo per scoprire che cosa succederà nella terza puntata della fiction di Rai 2.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".