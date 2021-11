Cuori anticipazioni: Delia cerca la verità ma Alberto nega tutto

Finalmente per Delia è arrivato il momento di scoprire tutta la verità sul passato. Per più di sei anni ha pensato che Alberto l’avesse tradita, che il loro rapporto si fosse sempre basato solo sulle bugie. Ma sbagliava. Perchè Alberto si è sacrificato, decidendo di non dirle nulla della gravidanza di sua sorella, del fatto che avesse tentato il suicidio solo per permetterle di realizzare il suo sogno. E’ chiaro che se le avesse chiesto di restare in Italia non sarebbe andata negli Stati Uniti a studiare e oggi non sarebbe il medico che è diventata. Delia non si aspettava davvero di scoprire tutto questo. Cosa farà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Cuori, per la puntata in onda domenica prossima su Rai 1. La quarta puntata di Cuori ci aspetta il 7 novembre 2021 e finalmente capiremo se il cuore di Delia potrebbe battere ancora per quello di Alberto. Adesso che conosce la verità, tutto è cambiato o forse no…

Cuori anticipazioni: la trama della quarta puntata 7 novembre 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×07 La Verità: Delia è ancora sconvolta per quello che ha scoperto da Ilaria. È determinata a scoprire la verità che Alberto continua a negarle, così va da Luisa per chiederle aiuto. La donna, però, non ha intenzione di rivangare il passato e, per farla soffrire, si limita a umiliarla, mettendo in dubbio l’amore che Alberto provava per lei. Quando Virginia scopre che Fausto è stato licenziato, anche per causa sua visto che ha fatto tardi in ospedale per stare con lei, decide di fare qualcosa. Nel frattempo le condizioni di salute di Cesare peggiorano ma Delia, troppo presa dal passato e dalla ricerca della verità, non sembra rendersene conto…

Le anticipazioni dell’episodio 1×08 Dio non gioca a Dadi: Alberto e Delia devono salvare una paziente che è diventata improvvisamente cianotica. Mosca approfitta del caso per rivalersi su Ferraris e sospenderlo dalla sala operatoria. Alberto si oppone, ma avrà bisogno dell’aiuto di Delia per dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, Rosa e Virginia sono costrette a fare i conti con l’attrazione che entrambe provano per Fausto.

Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Cuori che ci aspetta in onda su Rai 1 la prossima domenica con una nuova puntata assolutamente da non perdere.

