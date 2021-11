La casa di carta parte 5 volume 2, il trailer ufficiale: la fine è vicina (VIDEO)

Manca solo un mese. Il conto alla rovescia può iniziare. Ci avviciniamo al gran finale. La casa di carta parte 5 volume 2 sta per arrivare e oggi Netflix ha lanciato il trailer ufficiale della serie. I nostri “banditi” sono ancora nella banca. Sono sconvolti: Tokyo è davvero morta. Non ci sono speranze anche se molti fan de La casa de Papel avevano pensato che potessero esserci delle speranze. Non è così . Il professore adesso deve trovare un modo per portare tutti fuori, ce la farà? Purtroppo dal primo trailer ufficiale della serie spagnola si capisce ben poco e tra l’altro anche in questo capitolo finale, sembrano mescolarsi eventi del presente con eventi del passato. Rivediamo Berlino: che possa essere lui in qualche modo, il salvatore della banda? Dalle immagini di questo trailer, la serie sembrerebbe destinata ad avere un amaro finale, con la cattura dei protagonisti. Andrà davvero così?

La casa di carta 5: le prime anticipazioni con il trailer ufficiale

Manca un mese alla fine della rapina. Solamente 30 giorni prima che il mondo scopra il destino del Professore (Álvaro Morte) e della sua banda. Netflix svela oggi il trailer ufficiale de La Casa di Carta Parte 5: Volume 2, i cinque episodi che porranno fine a questa rapina e che saranno disponibili in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo a partire dal 3 dicembre.

Tokyo (Úrsula Corberó) è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita. Di che cosa si tratterà? E quale sarà il ruolo di Alicia Sierra nell’ultimo capitolo della saga? Dopo aver messo al mondo sua figlia, si schiererà dalla parte della banda, visto che è stato il professore ad aiutarla con il parto, oppure no? Non ci resta che aspettare il 3 dicembre 2021 per scoprire il gran finale!

La casa di carta 5: il trailer ufficiale

Il cast include: Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna e Najwa Nimri, tra gli altri.

