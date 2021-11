Cuori anticipazioni: Cesare vola in America, Delia e Alberto sempre più vicini

Cesare sta molto male ma decide di non dire nulla a Delia e neppure ad Alberto. In ospedale, a parte Beatrice, nessuno sa niente di quello che gli sta succedendo e del fatto che non sia andato a New York ma a Houston, per un importante colloqui medico. A quanto pare però il suo segreto non è al sicuro. Mosca infatti ha scoperto tutto anche se non sa ancora il vero motivo per il quale Cesare è andato lì senza dire nulla neppure a sua moglie. Cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni per la quinta e penultima puntata di Cuori in onda la prossima settimana su Rai1. Ci avviciniamo al giro di boa e al gran finale. E abbiamo anche visto che Delia e Alberto si siano pericolosamente avvicinati dopo che il dottore, finalmente, le ha raccontato tutta la verità sul passato. Delia adesso sa che l’ha sempre amata e che tutto quello che ha fatto è stato solo per permetterle di realizzare il suo sogno. E la cardiologa non può rinnegare i sentimenti che prova per lui visto che probabilmente lo ama ancora. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni per la quinta puntata di Cuori in onda il 14 novembre 2021 su Rai 1. Delia non ha il minimo sospetto: non si è resa conto, probabilmente troppo concentrata sulla storia tra lei e Alberto, che suo marito sta male. E’ vero, si sono detti che si sono trascurati ma per una dottoressa come lei, molto attenta, il fatto che non si sia resa conto di un simile malessere, potrebbe essere davvero molto pesante…

Cuori anticipazioni: la trama del 14 novembre 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×09 Suzanne: Alberto è in un locale con Karen quando, tra la folla, un uomo accusa un malore: è Gianni Sciortino, un playboy di una certa fama. L’uomo viene ricoverato nell’entusiasmo delle pazienti, che fanno a gara per procurarsi un autografo. Nonostante gli atteggiamenti da spaccone, Gianni è un fine osservatore e non ci mette molto a intuire i sentimenti che ci sono fra Delia e Alberto.

Le anticipazioni dell’episodio 1×10 Corto Circuito: Il soggiorno americano di Cesare insospettisce Mosca, che comincia a intuire parte della verità. Quello non è però l’unico mistero con cui l’équipe deve fare i conti: una paziente rifiuta all’ultimo minuto di farsi operare, senza dare spiegazioni. Quando l’emergenza sembra rientrata, Delia sparisce nel nulla. Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Cuori che ci aspetta domenica sera su Rai 1.

