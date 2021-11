Cuori anticipazioni: Delia e Alberto amanti, Mosca scopre tutto

Da non perdere la sesta puntata di Cuori in onda eccezionalmente martedì sera su Rai 1. Finalmente Delia e Alberto si sono lasciati travolgere dalla passione. Non si dovrebbe mai fare il tifo per un tradimento ma in questo caso siamo di fronte a un grande equivoco di fondo. Delia, se solo avesse saputo il grande sacrificio fatto da Alberto per lei, mai avrebbe sposato un altro uomo ed è chiaro davvero a tutti che si amino follemente e non abbiamo mai smesso di farlo. impossibile quindi non essere travolti dal loro sentimento…Ma che cosa succederà nella prossima puntata di Cuori? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama di domani, 16 novembre 2021. Delia, troppo presa dalle questioni di cuore, non si è neppure accorta che suo marito non sta bene e che è volato a Houston e non a New York. Chi invece si è accorto di tutto è Mosca, pronto a ricattare Cervara. Lo farà? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della fiction di Rai 1.

Cuori anticipazioni: la trama di domani 16 novembre 2021, sesta puntata

Delia e Alberto decideranno di uscire allo scoperto e dire tutto a Cesare o continueranno a vivere in modo clandestino la loro relazione? Scopriamolo con le ultime news e le anticipazioni, eccole per voi.

Cuori anticipazioni, la trama dell’episodio 1×11 Miracoli: Cesare rientra a sorpresa dagli Stati Uniti, causando imbarazzo tra Delia e Alberto, che faticano a nascondere quello che è successo fra loro. Alberto sembra pronto a rivelare a tutti il suo amore per la cardiologa, ma lei è combattuta. Il rientro del primario è un duro colpo soprattutto per Mosca, che si trova a dover fare i conti con il suo operato durante l’assenza di Cesare. Cervara non immagina che Mosca ha messo insieme tutti i tasselli e che presto, potrebbe sganciare la bomba o le minace…

Cuori anticipazioni, la trama dell’episodio 1×12 La Scelta di Mosca: In ospedale c’è trambusto: una nuova paziente, Margherita Bottai, in seguito ad una discussione con il marito ha una crisi cardiaca e, nonostante venga operata con successo, le sue condizioni restano critiche. Delia improvvisa allora una tecnica che ha visto a Houston e si assume la responsabilità di un eventuale fallimento. Intanto Mosca deve decidere che cosa fare con Cervara: il suo futuro da primario dell’ospedale dipende dalle sue future mosse. Cosa farà?

Appuntamento a martedì sera su Rai 1 con la sesta puntata di Cuori in onda domani, 16 novembre 2021.

