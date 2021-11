Cuori anticipazioni: Delia pensa a dimettersi per salvare la carriera di Cesare

Ci avviciniamo al gran finale di stagione: che cosa succederà tra Delia e Alberto continueranno a far finta di niente, a seppellire i sentimenti che provano o alla fine confesseranno tutto a Cesare? Lo scopriamo con le anticipazioni per la settima puntata di Cuori che andrà in onda domenica su Rai 1. Come avrete visto, Mosca alla fine ha fatto la sua scelta: ha scelto di non salvare la vita della paziente di Delia, ben sapendo quello che avrebbe potuto fare. Ed ecco che l’errore di Delia potrebbe costare caro a Cervara. Lo aveva messo nero su bianco: un solo errore di sua moglie e sarebbero arrivate le dimissioni. Cesare non sa che cosa fare: è a un passo dall’operazione che ha sempre sognato, il primo trapianto, a un passo dal vedere realizzati anche i sogni di Alberto ma Delia ha sbagliato. Alberto continua a credere che non sia così e non si vuole arrendere. Si fida ciecamente del lavoro della cardiologa e continua a cercare una risposta per la morte della paziente. La troverà evitando così il caos in ospedale? La settima puntata di Cuori andrà in onda il 21 novembre 2021 su Rai 1. Si torna nella classica collocazione della domenica. Ma vediamo ora le anticipazioni, eccole per voi…

Cuori anticipazioni: la trama della settima puntata

Le anticipazioni dell’episodio 1×13 La Sconfitta: Cesare e Alberto non hanno dubbi: la morte di Margherita Bottai verrà utilizzata dai loro avversari per estromettere il primario. Anche se non ha commesso alcun errore, Delia si sente responsabile e sembra essersi arresa. Tocca ad Alberto quindi far luce su quella vicenda. Nel frattempo, Mosca, tormentato dai sensi di colpa, è riluttante ad affondare il colpo. Il medico sa bene che è dipeso tutto da lui, che ha una morte sulla coscienza…Alberto continua a credere che Delia non abbia sbagliato. La cardiologa dal canto suo, pensa che Cesare non debba rinunciare alla sua carriera e ai suoi sogni e decide di dimettersi.

Le anticipazioni dell’episodio 1×14 Il Paziente Zero: Le notizie arrivate dal Sudafrica hanno gettato nello sconforto tutta l’equipe dell’ospedale Molinette. Cesare ha accusato il colpo, ma non ci mette molto a ritrovare la voglia di combattere, anche perché in ospedale arriva un nuovo paziente, che potrebbe essere il candidato ideale per tentare il trapianto…Cesare deve prendere una decisione importante: se si dimetterà perderà tutto quello per cui ha sempre lavorato mentre Delia potrebbe ricominciare la sua carriera anche in un altro ospedale. Per Delia e Alberto stare lontani non è semplice, soprattutto in un momento così delicato…

Tutto questo e molto altro nella settima puntata di Cuori che ci aspetta domenica 21 novembre 2021 su Rai 1 in prima serata!

