Gomorra 5 spoiler episodi 1 e 2: tutto quello che vedremo

Dopo più di due anni di attesa finalmente torna Gomorra-La serie con la sua quinta stagione che sarà l’atto conclusivo della serie tv. Una serie evento che anche con questa quinta stagione ha fatto infiammare i social. L’attesa è ormai finita e dopo le prime anticipazioni, che hanno rivelato quello che molti spettatori si auguravano, è tempo di capire che cosa accadrà nei primi episodi di Gomorra 5. Cosa dobbiamo aspettarci dalla quinta stagione della serie Sky? Vi raccontiamo nel dettaglio tutto quello che vedremo nel primo e nel secondo episodio di Gommora 5. Ma prima di parlare degli episodi della nuova stagione è bene fare un riassunto del finale della quarta stagione.

Gomorra 5, un passo indietro…Dove eravamo rimasti?

Un blitz delle forze dell’ordine nato dalla soffiata di Michelangelo Levante manda in galera la sua amata Patrizia, tutto questo nasce dalla paura di perderla per sempre e quindi Michelangelo ( Mickey )decide di tradire la famiglia per amore. Patrizia è in carcere e per uscire è pronta a tradire i Levante con a capo Gerlando Levante zio di Gennaro Savastano, ma il magistrato Ruggieri vuole la testa di Genny, Patrizia evita qualsiasi commento sul figlio del suo vecchio amore Don Pietro Savastano.

Azzurra moglie di Genny con l’arresto di Patrizia di sente molto in pericolo e pensa che tutti i progetti realizzati fino ad ora con Genny possano andare in fumo e quindi ordina al marito di uccidere Patrizia. Gennaro si fa consegnare da Elia O’ Diplomato Mickey in modo tale da farlo riavvicinare a Patrizia, in cambio però Elia vuole sapere dove si trova sangue blu per vendicare la morte di O’ Crezi.

Michelangelo ormai viene denigrato dalla propria famiglia e quindi decide di collaborare con le forze dell’ordine in modo tale da raggiungere Patrizia ed essere portati in un luogo sicuro con nuove identità e una nuova residenza. Nel frattempo Gerlando Levante non vuole aiutare il nipote Gennaro in nessun modo, lo zio ribadisce a Genny che Don Pietro Savastano meritava rispetto e non lui, ma il boss dei Savastano risponde a suo zio dicendogli di stare attento e di non commettere errori, questo conflitto porterà infatti alla morte di Gerlando e di sua moglie per mano di Gennaro.

Fernando alleato di Genny trova la casa dov’erano nascosti Patrizia e Mickey, Gennaro decide di liberarli per farli scappare e li porta su una pista dove li aspetta un jet privato, Michelangelo sale sul jet mentre Genny parla con Patrizia che ribadisce al boss di non averlo mai tradito, ma non è così e Genny lo sa. Partono dei colpi sul jet, è Fernando che uccide Mickey, e lo stesso farà Genny con tre colpi di pistola contro Patrizia. Genny ora sa di avere il fiato sul collo e fresco dell’alleanza con O’ Maestrale decide che la migliore soluzione almeno per il momento è nascondersi in un bunker sotterraneo, finisce così Gomorra 4.

Dopo Gomorra 4 nasce uno spin-off prodotto da Marco D’amore, l’attore che interpreta Ciro Di Marzio che era stato ucciso da Genny Savastano alla fine di Gomorra 3. ll film si chiama L’Immortale appunto per Ciro, sopravvissuto da piccolo al terremoto che fece crollare giù la palazzina dove abitava . Nel film sopravvive al colpo di pistola essendo il proiettile fermatosi a un centimetro dal cuore, scappa via e va in Lettonia dove lavora per conto di Don Aniello Pastore. Ciro si trova sempre coinvolto in affari loschi ma ritrova Bruno, l’uomo che lo trattava come un figlio e che gli insegnò tutto riguardo la malavita e che lo presentò successivamente a Don Pietro Savastano. In Lettonia però Bruno tradisce Ciro che ormai non è più un ragazzino e non si fa ingannare e resta un ottimo gancio tra i clan locali e i broker della droga. Il film finisce con Ciro che apre una scatola contenente la testa di Don Aniello e con l’arrivo in Lettonia di Gennaro Savastano che si presenta davanti agli occhi di Ciro.

Gomorra 5 anticipazioni e spoiler: la trama dei primi due episodi

Proprio questo faccia a faccia tra Ciro e Gennaro è il momento che tutti aspettavamo con ansia, e negli episodi appena usciti di Gomorra 5 l’incontro tra i due non tarda ad arrivare. Genny cerca di sistemare le cose con i suoi rivali grazie all’aiuto di O’ Maestrale, i due riescono ad avere un incontro con O’ Diplomato che con un’imboscata crede di aver ucciso Gennaro e il suo socio con un lancia razzi, ma Genny è più furbo e stermina tutti i suoi rivali. Porta Elia O’ Diplomato con se a casa di Don Aniello e lo uccide sul divano accanto suo zio. A questo punto Aniello prova il tutto per tutto svelando il suo segreto a Gennaro dicendogli che Ciro Di Marzio è vivo e svolge affari per conto suo in Lettonia, Savastano incredulo uccide Aniello e parte per Riga. Avviene finalmente l’incontro tra Ciro e Genny tra abbracci e lacrime, i due cercano di chiarirsi ma l’atmosfera è pesante, con Don Aniello fuori dai giochi Ciro decide di presentare Genny come nuovo broker della cocaina ai suoi soci ma dopo aver raggiunto degli accordi vieni tradito da Genny che lo fa catturare e rinchiudere in un Gulag per redimersi dai suoi peccati in quanto Gennaro vede nell’Immortale un traditore scappato via da lui. Fingendo il suicidio Ciro riesce ad uscire dalla prigione e ad uccidere gli alleati di Genny che lo cercavano dopo l’evasione. Ora il faccia a faccia tra i due sarà inevitabile.

Dove vedere Gomorra 5

Vi ricordiamo che la serie cult Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film debutta domani sera, venerdì 19 novembre con i primi due episodi, dalle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW (oltre a essere disponibile ovviamente on demand su Sky).

Gomorra 5 il cast

Nel cast, oltre agli storici protagonisti – Salvatore Esposito nei panni di Genny Savastano, Marco D’Amore nel ruolo di Ciro Di Marzio, Ivana Lotito nel panni di Azzurra e Arturo Muselli che torna ad interpretare Enzo Sangue Blu – le new-entry Domenico “Mimmo” Borrelli che interpreta Don Angelo detto ‘O Maestrale, Tania Garribba (Il Primo Re, Tutto il mio folle amore) nei panni di Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, nei panni di ‘O Munaciello Carmine Paternoster, mentre Antonio Ferrante e Nunzia Schiano sono ‘O Galantommo e Nunzia, sua moglie.

