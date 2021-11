Cuori anticipazioni, il finale: Cesare si salverà? Alberto deve operarlo

Delia stava davvero per dire tutto a suo marito, stanca delle bugie e del non poter vivere il suo grande amore con Alberto. Ma quando ha scoperto che a Cesare resta pochissimo da vivere e che si può salvare solo con un trapianto di cuore, tutto è cambiato. E siamo così arrivati al gran finale: che cosa succederà nell‘ultima puntata di Cuori in onda la prossima domenica su Rai 1? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni della fiction di Rai 1 che ci rivelano proprio la trama della puntata di domenica 28 novembre 2021. Nella prossima puntata della serie Cuori vedremo Cesare chiedere ad Alberto qualcosa di molto importante: ci crede ancora nel trapianto di cuore ma non sarà lui a farlo, sarà invece il paziente che lo subirà. Cesare si fida ciecamente di Alberto e vuole che sia lui a operarlo. Nel frattempo Serenella deve decidere che cosa fare, perdonare il dottor Bonanno per quello che ha fatto e permettergli di essere il padre del bambino, anche se non lo vuole come suo compagno di vita? E poi ci sono anche Virginia e Rosa, le due donne che amano lo stesso dottore: che ne sarà di loro? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Cuori anticipazioni il finale: l’ultima puntata domenica su Rai 1

Le anticipazioni dell’episodio 1×15 Cuori a Metà: Le condizioni di Cesare stanno peggiorando. Il primario ha bisogno di un cuore nuovo e vuole che sia proprio Alberto a impiantarglielo. Alberto però, non è lucido: si sente in colpa per quello che è successo a Luisa e per i sentimenti che prova per Delia. Anche la cardiologa si sente a disagio in presenza del marito. Delia stava per dire tutto a Cesare ma non ha fatto in tempo e il primario sembra non aver capito il vero sentimento che c’è tra Alberto e sua moglie…Adesso è concentrato su questa operazione: crede di potersi salvare per restare al fianco delle persone che ama…

Le anticipazioni dell’ultimo episodio di Cuori 1×16 Fino all’Ultimo Respiro: All’ospedale arriva un nuovo direttore sanitario, che si dimostra fin da subito fedele alleato di Mosca. Cesare non è certo disposto ad arrendersi, ma ormai manca solo la firma del Consiglio e il capo chirurgo avrà vinto. E così, mentre Alberto e Delia restano in ospedale per studiare i bollettini medici che sono arrivati dal Sudafrica, Cesare decide di tornare a casa…Farà in tempo a operarsi oppure no? Lo scopriremo solo nell’ultima imperdibile puntata di Cuori in onda la prossima domenica su Rai 1.

