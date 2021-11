Per Cuori un’ultima puntata senza finale: Karen è incinta?

Molti spettatori purtroppo se lo aspettavano ed è successo: la prima stagione di Cuori si è conclusa senza un vero e proprio finale ma con tante domande, che troveranno delle risposte solo nel sequel. Cuori 2 ci sarà e lo abbiamo anche capito dall’ultima puntata della fiction in onda ieri su Rai 1. Nel settimo appuntamento, con Cuori, i fan si aspettavano di capire come sarebbe andata l’operazione di Cesare ma soprattutto capire se alla fine, Delia e Alberto gli avrebbero raccontato tutto. E invece il gran finale ci lascia capire che forse la seconda stagione di Cuori partirà da tutt’altra parte. Nelle scene finali dell’ultima puntata di Cuori infatti, abbiamo visto Karen, la fidanzata di Alberto, toccarsi il ventre, sembrava avere proprio un piccolo pancino che sta crescendo. E allora la domanda è: Karen è incinta di Alberto? Come potrebbe il dottore non assumersi le sue responsabilità considerato anche tutto quello che Karen, dopo l’uscita di scena di Luisa, sta facendo per la sua famiglia? Cerchiamo di capire nel dettaglio quale sia il senso di questo finale, con un lungo riassunto dell’ultima puntata della fiction di Rai 1.

Cuori il riassunto dell’ultima puntata ( 28 novembre 2021)

Delia e Alberto devono rassegnarsi. Non possono dire nulla a Cesare perchè la verità sul loro amore, potrebbe ucciderlo. Cesare è pronto per l’operazione e le cose peggiorano visto che Mosca scopre che sta male e denuncia tutto al consiglio ottenendo quindi la possibilità di diventare primario. Intanto Alberto lavora a una soluzione alternativa al trapianto e quando dal Sudafrica arrivano pessime notizie, lui e Delia capiscono che le cose sono molto complicate. Virginia intanto si isola a casa, ha paura per quello che potrebbe succedere a suo padre ma alla fine, grazie alle parole di Fausto, decide di andare a fare l’esame e lo supera a pieni voti. Una felicità che dura però molto poco perchè suo padre, si sente male. Dopo aver saputo quelle che sono le intenzioni di Mosca, il dottor Corvara torna a casa e sposta una scatola di oggetti di Delia che sono arrivati dall’America. Trova anche una tesi e la dedica di Alberto, capendo che i due in passato, si erano conosciuti e amati. Una notizia che lo distrugge e che mette a dura prova il suo cuore. E’ Virginia a trovarlo in stanza e la corsa in ospedale è la più lunga e complicata della sua vita. Quando Cesare arriva in ospedale Mosca accetta di provare a fare il primo trapianto di cuore insieme ad Alberto. Da Milano arriva la notizia: potrebbe esserci un cuore per Cesare. Mosca parte per prenderlo ma alla fine, la madre della paziente in coma, non accetta di dare il permesso per l’espianto. Alberto, visto l’aggravarsi delle condizioni di Cesare, decide di provare una operazione diversa e per la prima volta viene anche usato il macchinario di Delia. Le cose sembrano funzionare ma non è ancora detto che Cesare sia fuori pericolo…

Rosa ha scoperto che Fausto passa del tempo con Virginia e la mette in guardia: non può rubare gli uomini delle sue amiche. Serenella alla fine decide di tenere il bambino mentre l’amante di Mosca se ne va, stanca di essere solo una sorta di ruota di scorta. Il dottore prova a inseguirla per chiederle di restare ma è tardi. A Delia e Alberto non resta che aspettare per capire che cosa succederà a Cesare mentre Karen, scopre di essere incinta…

Come andrà a finire? A quanto pare lo scopriremo solo nella seconda stagione che probabilmente andrà in onda su Rai 1 tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023!

