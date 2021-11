Blanca anticipazioni: chi la sta spiando? Sebastiano è davvero morto?

La terza puntata di Blanca ci aspetta come sempre lunedì prossimo su Rai 1 ma intanto arrivano le anticipazioni e ci saranno molte cose da scoprire nelle prossime puntate della fiction! Come abbiamo visto infatti, nel prossimo episodio scomparirà il figlio della compagna di Michele, che quindi non dovrebbe essere sposato ma non aveva comunque detto a Blanca di essere impegnato. Come andranno a finire le cose tra di loro? Lo scopriamo con le anticipazioni per la terza puntata in onda il 6 dicembre 2021. Tra l’altro, ieri sera, il pubblico ha visto anche dell’altro. Sembrerebbe un uomo quello che si è introdotto a casa di Blanca per piazzare una telecamera tra l’altro in un posto stranissimo, un mobile. Ma perchè sta spiando Blanca che cosa vuole da lei e soprattutto, chi è? Le ipotesi avanzate dal pubblico non mancano: per qualcuno potrebbe trattarsi del fidanzato di sua sorella che in realtà non sarebbe morto. E’ davvero Sebastiano? Tante le domande anche perchè ci si chiede ancora: chi ha ucciso davvero la sorella di Blanca, chi ha appiccato l’incendio? Come mai il padre di Sebastiano le ha detto che si è suicidato? Blanca dovrà fare i conti con il suo passato ma nel frattempo deve occuparsi insieme a Michele della scomparsa del piccolo Gabriele e non sarà facile visto che dovrà ascoltare tutte le conversazioni della compagnia del suo collega, che diciamo, non la ama molto…Blanca quindi dovrà anche fare i conti con la forte attrazione che prova per il suo collega, visto che ha scoperto che si tratta di un uomo fidanzato!

Vediamo quindi nel dettaglio la trama della prossima puntata della fiction di Rai 1 che tanto sta piacendo al pubblico.

Blanca anticipazioni: la trama della terza puntata in onda il 6 dicembre 2021

Le anticipazioni dell’episodio 1×03 Io Ballo da Sola: Proprio quando Blanca cerca di convincersi che non le importa di Liguori, avendo scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella, il figlio di lei scompare. Il commissario Bacigalupo pensa a un allontanamento volontario, ma Blanca scopre che il piccolo Gabriele è stato rapito. Blanca collabora alle indagini ascoltando le intercettazioni dei rapitori, ma si sente pronta a fare la differenza anche sul campo, non solo dietro le quinte. La sua scelta, però, avrà conseguenze gravi per lei. Intanto Nanni prova ad avvicinarsi alla “poliziotta” senza però ottenere molto…

Appuntamento quindi a lunedì sera con la nuova imperdibile puntata di Blanca…Come sempre ore 21,30 su Rai 1.

