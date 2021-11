Tutta colpa di Freud su Canale 5: anticipazioni e trama della serie

Mediaset si gioca un altro asso nella manica. Canale 5 sta cercando in tutti i modi di riportare pubblico nella fascia della prima serata che è la più delicata per la rete. Stanno facendo benino le fiction ( abbiamo visto discreiti risultati per Storia di una famiglia perbene e Luce dei tuoi occhi). Va bene anche Zelig, nonostante il calo tra la prima e la seconda puntata e vanno benissimo il sabato sera ( vedremo poi con Baglioni che cosa succeder). Per proseguire quindi con i grandi titoli, si punta tutto su Tutta colpa di Freud. Dopo il successo cinematografico, arriva la serie. Da mercoledì 1° dicembre, in prima serata su Canale 5, al via “Tutta colpa di Freud – la serie” con Claudio Bisio, Claudia Pandolfi e Max Tortora. In questi giorni stiamo vedendo su Canale 5 molti promo che anticipano la serie su cui davvero Mediaset punta per provare a battere la concorrenza ( su Rai 1 al mercoledì sera vanno in onda i grandi film). Per scoprire se anche Tutta colpa di Freud porterà a casa una media di 3 milioni di spettatori, non ci resta che aspetta la messa in onda ma intanto, scopriamo qualche dettaglio in più sulla trama.

La fiction, co-prodotta da RTI e Lotus Production e diretta da Rolando Ravello, annovera nel cast anche Caterina Shulha, Marta Gastini, Demetra Bellina e Luca Bizzarri, con la partecipazione di Stefania Rocca.

Tutta colpa di Freud la serie sbarca su Canale 5: le anticipazioni

Lo psicanalista Francesco Taramelli (Claudio Bisio), pensa di potersi finalmente dedicare a se stesso, dopo aver badato per anni alle sue tre figlie che ora sembrano indipendenti. La moglie di Francesco, Angelica Delony (Magdalena Grochowska), ha abbandonato la famiglia alla nascita di Emma per seguire come attivista le campagne ambientaliste di una Ong. Francesco si è ritrovato così a fare da padre e madre alle sue tre bambine e non è stato facile riaggiustarsi.

Chi sono le tre figlie di Francesco? La maggiore Marta (Marta Gastini) 27 anni, è una brillante dottoranda in Archeologia; la venticinquenne Sara (Caterina Shulha), è in procinto di sposarsi con Filippo (Valerio Morigi) e lavora nell’hotel di lusso dei suoi futuri suoceri; infine la diciottenne Emma (Demetra Bellina) sta per trasferirsi a Londra per perfezionare il suo inglese. Non tutto però va come il caro Francesco si aspettava…

Una persona che gli è sempre rimasta accanto è Matteo De Tommasi (Max Tortora), ex tassista romano che a Milano ha ingranato come autista di professione; pur nella differenza di estrazione è l’amico più caro, tanto che per le figlie è quasi uno zio. Sebbene non sia stato facile tirar su tre ragazze tutto solo, Francesco, che per le figlie stravede, pensa di aver fatto proprio un buon lavoro. Le ha sempre incoraggiate a inseguire sogni e ambizioni rispettandone le individualità e senza mai imporre il proprio punto di vista sulle cose. È quindi convinto di aver sollecitato l’autonomia e l’indipendenza per tutte, visto che anche Emma è pronta a spiccare il volo…

Ma Emma, youtuber in erba, mentre sta per salire sull’aereo conosce Claudio Malesci (Luca Bizzarri) il titolare dell’agenzia di Web Marketing più in voga del momento e, con l’avventatezza dei suoi anni, decide di non partire più. Sara, proprio il giorno del suo matrimonio, cade tra le braccia di Niki (Lana Vlady), la stilista ingaggiata per l’abito di nozze! E Marta scopre che la sua ricerca, per la quale ha ottenuto i fondi dal Ministero, è stata ceduta da Ettore Ascione (Luca Angeletti) suo amante e Professore, al raccomandato di turno.

All’insaputa di quanto stia per accadere, Francesco ha un malore; credendo sia un infarto, si reca al Pronto Soccorso dove Anna Cafini (Claudia Pandolfi) la psichiatra di turno, gli spiega che in realtà si tratta di un attacco di panico. Che la causa sia da rintracciare nella sindrome del nido vuoto?

Per Francesco è impossibile nonché Anna una incompetente. Le sue figlie sono tutte realizzate e autonome e di questo non può che esserne soddisfatto. Ma al rientro a casa la realtà che gli si presenta è ben diversa: le tre sorelle sono tutte riparate a casa, in fuga dalle proprie vite che Francesco pensava risolte!

“Tutta colpa di Freud – la serie” è una moderna commedia familiare che racconta la difficile condizione di uno psicanalista che, nonostante il successo sul lavoro, affronta con difficoltà la comunicazione con le figlie e la gestione dei loro problemi. L’appuntamento quindi è per il primo dicembre su Canale 5!

