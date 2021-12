Sissi anticipazioni 4 gennaio 2022: il destino di una futura imperatrice

Chi si aspettava di vedere una serie romantica, una favola raccontata in chiave moderna sbagliava e forse sarà anche rimasto deluso. Sissi, la serie tv dedicata alla storia della duchessa Elisabetta di Baviera, è molto lontana dal sapore dolce e tenero del film che tutti amiamo. Non solo perchè ci mostra un Franz totalmente diverso da quello che abbiamo imparato a conoscere, perchè racconta anche parte delle difficoltà storiche che il suo impero stava affrontando, ma perchè ci mostra anche un lato completamente inedito di Sissi. E chi la sogna ancora con i suoi boccoli, i capelli color miele e gli abiti da favola non avrà ritrovato quasi nulla nella serie di quello che aveva visto in passato…Ma che cosa succederà nella seconda puntata di Sissi in onda la prossima settimana su Canale 5? Vi ricordiamo che sono tre in totale le puntate della serie tv in onda su Canale 5.

Non ci resta che scoprire quindi quello che vedremo il 4 gennaio 2022 nella seconda puntata della serie!

Sissi anticipazioni e trama seconda puntata

Dopo il matrimonio, per Sissi cominciano grandi difficoltà: è troppo giovane per consumare le nozze la prima notte e Franz comprende, ma si allontana fisicamente da lei e trascorre le notti in altri letti e con altre compagnie. L’urto col rigido cerimoniale asburgico è inoltre decisamente traumatico. La sua cara Fanny viene immediatamente riconosciuta come persona non adeguata ai requisiti di corte e allontanata bruscamente senza alcun riguardo. Si ritrova povera, sola, sotto una pioggia battente e alla mercè di tre malviventi; la salva l’intervento di Lajos, un patriota ungherese che si trova a Vienna per eliminare il kaiser…

Sissi e Franz si trasferiscono a Laxenburg, un castello alle porte di Vienna, per trascorrere la luna di miele ma, dopo un buon avvio, di nuovo Franz si allontana da lei. Dopo una notte intera trascorsa ad attenderlo, Sissi apprende che l’uomo si trova a Vienna…Le cose poi migliorano dopo la prima notte che Franz e Sissi trascorrono insieme: adesso la duchessa sogna un figlio e non vede l’ora di poter dare un erede al trono all’uomo che ama…Sissi ritrova Fanny, che vive nei quartieri malfamati di Vienna ma continua a frequentarla lo stesso…L’arciduchessa scopre le incursioni di Sissi nel quartiere di Fanny e rinforza il suo controllo sugli spostamenti dell’imperatrice. Nel frattempo, a Milano, i ribelli assaltano il palazzo del reggente del Lombardo Veneto e lo uccidono, mentre in Ungheria cresce il malcontento del popolo nei confronti della corona.

Tutto questo e molto altro nella puntata in onda la prossima settimana su Canale 5.

