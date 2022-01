Doc-Nelle tue mani 2: si parte il 13 gennaio, le anticipazioni

Ci siamo, l’attesa è finita! Il 13 gennaio 2022 andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. La serie capace di incollare fino a 7 milioni di spettatori davanti alla tv su Rai 1 sta per tornare. Luca Argentero nei panni del dottor Fanti sarà ancora una volta protagonista. Lo ritroveremo ovviamente in ospedale: deve fare di tutto per riprendersi il ruolo da primario. Ma deve anche fare i conti con quello che succederà in Italia e nel mondo. In questa stagione di Doc, infatti, tutti i medici e gli infermieri faranno i conti con il covid 19. Per la prima volta in una serie televisiva del nostro paese, si parlerà della pandemia. E pensare, tra l’altro, che la storia che ha reso unica questa serie, è quella del dottore che era primario a Codogno, la cittadina diventata nota proprio per i primi casi riconosciuti di covid 19. Insomma sarà una stagione assolutamente da non perdere, con tanti nuovi ingressi. Marco Rossetti ad esempio interpreta Damiano Cesconi, un medico strutturato che arriva da Roma dopo la pandemia. Affronta i rapporti umani così come affronta i casi medici: con leggerezza e distacco, cercando di non farsi coinvolgere troppo. Cecilia Tedeschi arriva all’Ambrosiano nelle vesti di infettivologa. Ma il suo approccio non potrebbe essere più diverso da quello di Doc. Come si troverà nel suo gruppo di lavoro? La dottoressa Tedeschi è interpretata da Alice Arcuri.

Doc-Nelle tue mani 2 ci aspetta quindi il 13 gennaio, anche quest’anno si andrà in onda di giovedì. E per i più curiosi, ecco le anticipazioni della prima puntata. Buon alettura!

Doc-Nelle tue mani 2: la trama della prima puntata in onda il 13 gennaio 2022

La nuova stagione inizia a febbraio 2020, alla vigilia della pandemia da Covid-19. La squadra di Andrea sembra sgretolarsi: Giulia se ne andrà a Genova e Gabriel in Etiopia, mentre Carolina non ne vuole sapere di Medicina Interna. Tutto però è destinato velocemente a cambiare: le vite di tutti i nostri protagonisti vengono sconvolte dall’arrivo del Coronavirus! Il nostro Doc mai avrebbe pensato di avere a che fare con una situazione di questo genere: il virus cambierà le vite di tutti e non solo in ospedale…

Nel secondo episodio di Doc-Nelle tue mani 2, faremo invece la conoscenza dei nuovi medici che ci faranno compagnia in questa stagione: giungono in ospedale il nuovo internista Damiano Cesconi, l’infettivologa Cecilia Tedeschi e un nuovo primario, che però sembra voler smantellare tutto il reparto…Il caro dottor Fanti al momento non ha ancora le capacità per prendere in mano le redini del suo ospedale, e del suo reparto ma ce la sta mettendo tutta per recuperare. E poi ovviamente ci sono le relazioni personali: le storie d’amore, il matrimonio di Andrea e Agnese, i ricordi che riaffiorano. Che cosa accadrà?

A proposito di queste nuove 8 puntate di Doc-Nelle tue mani 2, il dottor Pierdante Piccioni, che è il “vero” dottor Fanti, ha raccontato ai giornalisti del Cittadino: «La serie è ambientata ai giorni nostri: non si poteva fare finta di nulla. Sarebbe stato irrealistico non prendere atto di ciò che sta succedendo. Insomma, la serie non sarà “Covid free” ma non si parlerà solo di quello: ma anche in questo caso la malattia sarà trattata come opportunità di cambiamento».

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".