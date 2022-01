Davide dà della “vecchietta” a Katia che sbotta: “Ti tiro uno schiaffo, mi hai deluso”

E’ bastata una innocente battuta di Davide Silvestri a scatenare il panico nella casa del Grande Fratello VIP 6. La quiete, come sempre detto, è solo apparente e questa volta è proprio l’ex attore, un pupillo di Katia Ricciarelli, a essere finito nel suo mirino. La cantante infatti non ha gradito una battuta che Davide ha fatto mentre chiacchierava con Barù e ha scatenato un vero e proprio inferno. Ne ha dette di ogni a Davide, solo perchè l’ha definita, scherzando, una vecchietta. E il Silvestri, invece che prendersela, pensate un po’, quasi in ginocchio le ha chiesto scusa. Ormai, siamo proprio alla frutta…

Lei Katia, la stessa che ha definito Miriana la signora del casino, Lulù la principessa dalle gambe aperte, si è indignata perchè le persone adulte come lei, di fronte a quella parola, potrebbero esserci rimaste male. Certo…

L’ira funesta di Katia Ricciarelli contro Davide Silvestri

Tutta l’essenza di Katia Ricciarelli sta in questo commento a Davide: “Mi ha dato della vecchietta? Che brutto st****o! Maleducato, questa non te la perdono, te lo giuro. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata mi fa schifo questa robaccia. Ho più anni di voi e me ne vanto! Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano.” Ma non eravamo quelli che non si doveva rispondere con la legge del Taglione? E invece tu mi dici vecchia, io ti dico nano. Certo…La solita eleganza della signora. Peccato che in quella casa ci siano dei concorrenti così accecati da non rendersi conto di quando il limite viene superato, eccome se viene superato.

Ovviamente Katia invita a dare il bell’esempio: “La prossima volta che me lo dici ti giuro che ti tiro uno schiaffo. E tu Barù con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace. Non le voglio più le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice. Oggi Valeria si è arrabbiata perché l’hanno chiamata Valeriona e io adesso mi infurio perché mi avete detto vecchietta. Avete esagerato e oltrepassato il limite. State attenti a come parlate, non posso offendervi adesso, ma almeno fatemi essere addolorata. Siamo davanti a milioni di persone diamo il bell’esempio.”

Katia impazzisce contro Barù e Davide perché scherzando le hanno detto "vecchietta" poiché secondo lei non è carino, specialmente perché sono in TV🤡🤡🤡🤡#jeru #gfvip pic.twitter.com/Le6ZePWxTb January 12, 2022

Nella discussione è intervenuta anche Solei che ha cercato di spiegare a Katia che quella di Davide era solo una battuta. Nessuno però l’ha invitata a ridimensionarsi ma tutti si sono prodigati in scuse imbarazzanti che non avevamo motivo di essere fatte.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".