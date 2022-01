La sposa ultima puntata, il finale per Maria e Italo: avranno il loro bambino?

E alla fine Maria e Italo hanno trovato il modo di parlarsi, di volersi bene. Si sono capiti, si sono innamorati. Purtroppo però la vita regala sempre dei colpi di scena e a quanto pare, nell’ultima puntata de La sposa, ci saranno delle novità che pochi si aspettano. Terza e ultima puntata in onda la prossima settimana su Rai 1 e come sempre, non potevano mancare le nostre anticipazioni, che ci rivelano proprio la trama del 30 gennaio 2022. Maria e Italo stanno costruendo pian piano il loro futuro ma devono fare i conti con l’intromissione di Antonio, convinto che la bella calabrese lo ami ancora e che voglia mettere fine al suo matrimonio con Italo, per vivere invece insieme a lui. Antonio però si sbaglia, perchè Maria ama Italo e anche il piccolo Paolino. E non ha nessuna intenzione di rinunciare alla sua famiglia, soprattutto adesso che aspetta un figlio. Antonio non demorde e continua a corteggiare Maria, cosa che provoca non pochi problemi con Italo. E il finale, quale sarà? Cosa succederà nell’ultima puntata de La sposa? Scopriamolo insieme. Ecco le anticipazioni per voi.

La sposa ultima puntata, il finale: Maria avrà il suo bambino?

Le anticipazioni dell’episodio 1×03: Maria ha capito che la sua vita è al nord, accanto a Paolino e al marito, al quale finalmente è riuscita ad avvicinarsi davvero. Italo non è l’uomo che le avevano descritto in paese: amava sua moglie, che è morta tragicamente e Giorgia non aveva nessun amante, ma solo un fratello al quale voleva molto bene…I due portano avanti insieme i loro progetti, ma le difficoltà non sono finite: Antonio torna ad intromettersi nella vita di Maria e, facendo leva sulla propria posizione, tenta di allontanarla dal marito, dal quale la donna aspetta un figlio. Antonio fa regali costosi a Maria e si intromette nella sua vita. La calabrese però non si lascia corrompere e cerca anche di far capire a Italo che quello che conta per lei, non sono i soldi ma tutto quello che hanno costruito insieme negli ultimi due anni…Ma una tragedia, la più grande, sta per abbattersi su di lei, qualcosa che a quanto pare, nessuno si aspettava. Di che cosa si tratterà?

Appuntamento all’ultima puntata in onda domenica prossima, per scoprirlo!

