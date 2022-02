Fosca Innocenti anticipazioni: Fosca divisa tra Marcello e Cosimo, come finirà?

Boom di ascolti settimana scorsa per la prima puntata di Fosca Innocenti, la fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada protagonista. L’attrice spagnola questa volta per Mediaset, veste i panni di una investigatrice. Una squadra tutta al femminile che si muove nelle stradine della bellissima Arezzo. Una storia che ha conquistato quasi 4 milioni di spettatori alla prima puntata e che è proseguita ieri con il secondo appuntamento su Canale 5. Non potevano quindi mancare le nostre anticipazioni che ci rivelano quello che accadrà nella prossima puntata di Fosca Innocenti. Siete pronti per scoprire cosa vedremo nella terza puntata dal titolo Il canto del cigno che ci aspetta il 25 febbraio 2022 su Canale 5?

Fosca Innocenti anticipazioni: la trama della terza puntata 25 febbraio 2022

1×03 Il Canto del Cigno: Perchè una stella internazionale come Jutta Fisher, famosa cantante lirica, ha accettato di esibirsi in un agriturismo di Arezzo gestito da Francesco Rossi e dalla moglie Oriana? E perchè, alle prime luci dell’alba ha lasciato il compagno e manager Alberto Morucci, per avventurarsi da sola nel famigerato bosco del diavolo? Queste le domande a cui Fosca deve dare risposta dopo il ritrovamento del corpo senza vita della donna. Intanto Giulia è sulle tracce di un pusher che ha venduto della droga a due giovani fidanzati. L’indagine sulla morte della cantante avvicina Fosca a Marcello Ognis, un affascinante critico musicale che conosceva bene la vittima. E mentre si avvicina sempre più la partenza di Cosimo per New York, Fosca scopre un’inaspettata affinità proprio con Marcello…La nostra Fosca sarà chiamata a fare una scelta? E’ arrivato davvero il momento di capire che cosa vuole e come dare una svolta anche affettiva nella sua vita?

Appuntamento al prossimo venerdì con la terza puntata di Fosca Innocenti che ci aspetta come sempre su Canale 5 alle 21,40 circa.