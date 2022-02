L’amica geniale 3 ultima puntata: Nino sconvolge Elena, un amore mai dimenticato vibra ancora

Sarà una imperdibile ultima puntata quella de L’amica geniale 3 in onda la prossima domenica su Rai 1. Purtroppo questa terza stagione, per ovvi motivi di “spazio” non ci sta raccontando fino in fondo i motivi per i quali Elena, continua a sentirsi inadeguata, soprattutto come moglie e mamma. Questo aspetto, è stato un po’ trascurato, rispetto alle pagine dei romanzi di Elena Ferrante. I motivi che porteranno Elena a prendere decisioni importanti, risiedono infatti anche nel suo malessere interiore. Un malessere che deriva da tante cose: la scelta di aver sposato un uomo che non ama e che si è dimostrato nel corso del tempo una persona diversa da quella che si aspettava. Il continuo essere pugnalata alle spalle, da persone che dovrebbero volerle bene. Il non riuscire a sentirsi adeguata in nessuna situazione. L’ombra di Lila amica e nemica. Il nero e il bianco: ma chi è l’anima nera e chi ha l’anima bianca? Troppo banale sarebbe pensare che si, Pietro aveva ragione, aveva raccolto l’essenza di Lila, aveva capito tanto ma anche poco della sua amica. Per Lenù, Lila era anche altro, qualcosa, che almeno per ora, agli altri, non poteva spiegare. Ed è per questo che alla fine, inizierà a scrivere proprio la storia dell’amica geniale, lasciandoci fino alla fine il dubbio: chi tra le due era davvero l’amica geniale?

Non lo capiremo alla fine di questa terza stagione anzi. L’ultima puntata in onda il 27 febbraio 2022, darà il via a una nuova story line che vedrà Nino Serratore protagonista. Anche Nino, un po’ come Lenù, non ha mai dimenticato Lila. E non si è mai sentito nel posto giusto, tanto da decidere di tornare a Napoli, senza però ricontattare la sua famiglia…E’ sposato, ha una figlia ma questo non gli impedirà di stravolgere la sua vita e quella di Elena…

Vediamo adesso le anticipazioni per la quarta e ultima puntata de L’amica geniale 3.

L’amica geniale 3 anticipazioni ultima puntata: la trama del 27 febbraio 2022

Le anticipazioni dell’episodio 3×07 Ancora Tu: Il matrimonio di Elena è sempre più in crisi, Pietro è distante e lei si sente trattata come una serva. Un giorno, alla porta di casa Airota, si presenta Nino Sarratore. Lui e Pietro stringono amicizia e si congedano con la promessa di rivedersi. Elena attende con trepidazione il loro prossimo incontro e finalmente riprende a scrivere. Non si sente più solo una donna in gabbia, ritrova tutto quello che aveva perso. E questa volta da sola, senza bisogno di nessun altro.

Le anticipazioni dell’ultimo episodio3×08 Chi Fugge, chi Resta: Elena e Pietro conoscono la famiglia di Nino. Nino dà a Elena i suoi feedback sul manoscritto, quando scopre che Pietro non l’ha letto si mostra ostile nei suoi confronti, ma in maniera velata e subdola. La reazione di Pietro agli attacchi passivo-aggressivi di Nino non fa altro che confermare i dubbi di Elena nei confronti del marito…Per Elena sta per arrivare il momento di prendere una decisione importante: lasciarsi andare per sempre a quell’amore che vibra da sempre nel suo cuore, il primo amore? E se poi ne sarà delusa? Lo scopriremo nell’imperdibile ultima puntata della fiction di Rai 1.