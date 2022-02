Ascolti 25 febbraio: il flop di Montalbano, Fosca Innocenti cala ancora ma vince

Una serata molto particolare quella del 25 febbraio 2022, la seconda consecutiva. Cambiano i palinsesti e si prova a raccontare in tv anche quello che succede a pochi passi da noi. C’è la guerra, tornata in Europa, ci sono missili, bombe e morti. Cambiano quindi i palinsesti anche se, oltre alla tanta informazione, si cerca di offrire qualcosa che possa aiutare il pubblico a svagarsi. Nella serata del 25 febbraio 2022, Rai 1 sceglie di non mandare in onda Il Cantante mascherato 3 e opta per il Commissario Montalbano ( una scelta dettata dalla possibilità di dover interrompere le trasmissioni). Su Canale 5 resta in onda Fosca Innocenti e su Rete 4 si informa il pubblico con Quarto Grado che ha dedicato quasi tutta la prima parte del programma agli aggiornamenti dalla Russia.

Le scelte prese dalla Rai a quanto pare però non hanno affatto convinto il pubblico. Disastrosi sono i dati auditel incassati per l’episodio in replica, sarebbe stato sicuramente molto più utili mandare magari in onda un film e non una ennesima replica della serie, che un tempo, era cavallo di razza ma che con queste continue repliche, sta diventando un jolly non più utile. Va detto che non vanno meglio le cose su Canale 5: in una serata senza concorrenza non brilla Fosca Innocenti una fiction che è piaciuta davvero a pochi spettatori. Vanessa Incontrada stavolta non ha lasciato il segno.

Gli ascolti del 25 febbraio 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Su Rai 1 la replica de Il commissario Montalbano registra una media di ascolti pari a 2.813.000 spettatori con il 13.8% share. Il Tg1 con l’edizione speciale la sera prima aveva fatto anche meglio. Se si deve cambiare, meglio quindi dare un senso alle scelte.

La serata viene vinta da Canale 5 con 3,2 milioni per la terza puntata di Fosca Innocenti. Non brilla la fiction di Vanessa Incontrada. 15,7 % di share in una serata in cui si poteva sicuramente fare meglio.

Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.491.000 spettatori (8.8%). Da segnalare gli ascolti del programma di Nuzzi che nella prima parte ha informato sulla guerra e poi ha dedicato una seconda parte ai casi di cronaca più seguiti.

Su Rai2 N.C.I.S. fa 1.202.000 spettatori (5.1%) e N.C.I.S. Hawai’i 762.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 Transporter 3 fa 1.189.000 spettatori pari al 5.4%. Su Rai3 Speciale Tg3 è visto da 986.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Propaganda Live registra 850.000 spettatori pari al 5.2%. Su Tv8 4 Ristoranti segna 349.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Fratelli di Crozza è seguito da 1.097.000 spettatori pari al 4.8%.