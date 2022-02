L’amica Geniale 3 il finale completo, ultima puntata shock: la decisione di Elena

Andrà in onda il 27 febbraio 2022 la quarta e ultima puntata de L’amica Geniale 3 e il gran finale di questa serie ci svelerà come, almeno per il momento, si concluderà la vicenda che vede protagoniste Elena Greco e Raffaella Cerullo. Le due amiche, Lila e Lenù con due vite così diverse, e con tante decisioni importanti da prendere. Nell’ultima puntata de L’amica Geniale 3-Storia di chi fugge e di chi resta, si racconterà quello che succede in una manciata di pagine nel romanzo. In particolare, scopriremo quale sarà la reazione di Elena al suo rientro a Firenze, dopo il viaggio a Napoli. La donna ha scoperto che il suo libro è stato pubblicato anche in altre lingue e pensa che la madre di Pietro l’abbia in qualche modo tradita. Ma non solo, ha anche saputo da Lila che Nino è tornato a Napoli, ha una moglie e una figlia. Una notizia che l’ha sconvolta. E’ preoccupata per sua sorella e Pietro è sempre più lontano. Elena viene travolta da un vortice di emozioni che non riesce in nessun modo a gestire ma molto presto, qualcosa cambierà e la sua vita sarà sconvolta.

L’amica geniale 3 spoiler sul finale: tutte le anticipazioni dell’ultima puntata

L’amica geniale 3 anticipazioni ultima puntata, il finale: Elena ritrova Nino

Rientrata a Firenze, dopo il viaggio a Napoli, Elena è sconvolta. Chiama sua suocera e scopre che il libro è stato tradotto si, ma non ci sono state vendite. Non ci sono eventi da organizzare perchè il suo libro all’estero, non ha venduto neppure una copia. Elena non riesce a farsene una ragione mentre Pietro, dopo il viaggio a casa dei suoi suoceri, decide di passare il meno tempo possibile a casa. Sta ore e ore in biblioteca e quando torna non considera neppure Elena, gioca solo con le bambine. Per diversi mesi Lila non si è fatta sentire e l’unica persona con cui Elena riesce a parlare è Mariarosa che le rivela che mai avrebbe pensato che il matrimonio con Pietro sarebbe durato. Non avrebbe neppure mai scommesso che Elena ci avrebbe fatto dei figli e invece è successo. Mariarosa è la sola che dà consigli a Elena e che crede ancora nelle sue capacità di scrittura…Elena allora cerca nei libri una ispirazione e continua a credere di avere qualcosa da dire fino a quando, un giorno per caso, Pietro torna a casa e le dice di avere una sorpresa per lei. La sorpresa è Nino Serratore.

L’amica geniale 3 anticipazioni finale: Elena e Nino amanti

Pietro non immagina neppure di aver commesso il più grande errore della sua vita o chissà, forse portando Nino a casa si è salvato da un matrimonio che lo teneva ingabbiato, in un amore che non esisteva più neppure per lui. Elena è sempre stata innamorata di Nino e le è bastato rivederlo di nuovo per capire quello che ha da sempre provato per lui. Dopo quel primo incontro Elena sperò di ricevere una telefonata da parte di Nino ma non successe nulla. Tutto cambia quando Pietro di ritorno a casa annuncia a Elena di un invito a cena in trattoria: Nino non vuole che si stanchi a preparare per tutti. Durante la cena, Nino non perde occasione per celebrare le doti della sua amica e invita Pietro a dare più tempo a sua moglie, convinto del fatto che abbia ancora tanto da dire. Ed Elena rivela: “Sto scrivendo di uomini che fabbricano le donne.” La cena finisce con una promessa: si sarebbero rivisti tutti insieme, le piccole si erano già affezionate a Nino. E un mese dopo, con qualche giorno di ritardo, Nino chiama. Ma non è da solo: a Firenze c’è anche sua moglie, la sua famiglia. Elena non se lo aspettava. La moglie di Nino in poche ore diventa una sua amica ed Elena quasi si sente in colpa. Tra lei e Nino non è successo nulla ma qualcosa sta per accadere. Dopo giornate di fuoco e Pietro sempre più lontano da lei, mentre Nino ne tesse le sue lodi, Elena si lascia andare. Il tradimento avviene nella casa di Firenze, mentre le bambine dormono in una stanza, Pietro nella camera da letto. E Nino è lì, nella stanza degli ospiti dove si consuma il loro primo incontro clandestino. Il tradimento e la promessa: i ti amo sussurrati ed Elena che implora Nino di tornare, di telefonarle. Giurano che non si perderanno più.

Da questo momento la vita di Elena cambia: telefonate, promesse d’amore, trascura le bambine. Sempre perennemente al telefono. Dede non può non accorgersene e quando Elsa chiede a sua madre con chi sta parlando, la più grande delle bambine commenta: “Lasciala stare, è con il suo fidanzato“. Ma neppure questo serve alla donna per farle capire che è il momento di decidere che cosa fare.

Gli atteggiamenti di Elena sono sotto gli occhi di tutti, anche di Pietro, che capisce che tra sua moglie e Nino c’è qualcosa. Ed Elena si fa sempre più coraggiosa. Lascia le vacanze per un giorno d’amore a Firenze con Nino. Poi giura di non chiamarlo più, di volerlo lasciare. Lasciare sua lui che Pietro. Ma non ha la forza per farlo e non dice niente a suo marito sulla relazione clandestina. Nino invece racconta tutto a sua moglie e ribadisce a Elena la sua volontà di andare in Francia insieme per qualche giorno: le dice di portare anche le bambine, lui la ama per quello che è oggi. Elena alla fine si decide e racconta tutto a Pietro che ovviamente non la prende bene e mette in mezzo anche le bambine. Minaccia Elena, minaccia di denunciarla, di farle del male. Nulla però può fermare questo amore. Neppure una chiamata a Lila che quando scopre tutto, la invita a non rovinare quello che ha costruito. Le parole della sua amica anzi, la invogliano a lasciare Pietro, a stare con Nino. Ed Elena lo fa. Senza dire niente, parte con Nino per la Francia, prende per la prima volta un aereo e si lascia tutto alle spalle. 5 giorni, poi si vedrà.