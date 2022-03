Vostro Onore anticipazioni: Matteo e Vittorio sempre più complici, saranno scoperti?

Colpo di scena drammatico sul finale della puntata di Vostro Onore in onda il 7 marzo 2022. Ma era abbastanza inevitabile, si era capito purtroppo, che Nino, avrebbe fatto una brutta fine ed è successo. Il giovane, che è da sempre innocente e che non ha nulla a che fare con l’incidente stradale che ha scatenato tutto questo caos, è stato ucciso davanti agli occhi di sua madre che voleva solo abbracciarlo. Solo un quarto d’ora di tempo, prima che suo figlio fosse portato in un posto protetto. Ma questa decisione è costata la vita a Nino, che è stato barbaramente ucciso proprio davanti alla sua casa. Vittorio è sconvolto quando scopre quello che è accaduto e ovviamente anche Matteo, reagisce malissimo. Un innocente è morto a causa sua, questa storia davvero, sta diventando troppo grande…Ma che cosa succederà nella prossima puntata di Vostro onore? Terza e penultima puntata il 14 marzo 2022 con nuovi clamorosi colpi di scena. L’indagine va avanti e ormai, per il padre di Camilla è sempre più chiaro che questa storia ha un denominatore in comune: Vittorio. Ma che cosa c’entra il giudice con l’incidente, con la macchina rubata, con l’arresto e poi l’omicidio di Nino?

Vostro Onore anticipazioni terza e penultima puntata: la trama del 14 marzo 2022

Le anticipazioni dell’episodio 1×05: Ludovica scopre dalla madre di Nino che la sera del furto il ragazzo ha ricevuto una chiamata da Salvatore mentre Matteo capisce che Camilla potrebbe essere una testimone involontaria della sua colpevolezza. Intanto Salvatore arresta un importante collaboratore di Filippo Grava, anche per scagionarsi agli occhi dei colleghi.

Le anticipazioni dell’episodio 1×06: Filippo cerca di portare Salvatore dalla sua parte. L’ispettore della DIA, messo alle strette, fa sparire le sue tracce. Vittorio e Matteo si riavvicinano come non accadeva da anni, nel ricordo di Linda, moglie e madre scomparsa troppo presto. Vittorio nasconde Salvatore, gravemente ferito, nella sua casa al lago mentre Chiara, colpita da un malore a scuola, sviene e viene portata in ospedale grazie all’intervento di Camilla che si rende subito conto della gravità della situazione. Intanto la nonna di Matteo capisce che sta succedendo qualcosa e vuole “salvare” suo nipote prima che sia troppo tardi.

L’appuntamento con la terza e penultima puntata di Vostro Onore è per il 14 marzo 2022 su Rai 1 come sempre alle 21,30.