Noi anticipazioni terza puntata: le bugie di Rebecca sconvolgono Daniele

Che cosa succederà nella terza puntata di Noi che ci aspetta domenica prossima su Rai 1? Stiamo imparando a conoscere un po’ meglio la famiglia Peirò tra passato e presente e ad affezionarci a tutti i componenti di questa famiglia allargata. Come avrete visto, nella serie si raccontano tante sfaccettature di tutti: dai fantastici tre ancora in fasce ai fratelli che oggi sono adulti, e vivono la loro vita, o cercano di farlo al meglio che possono. Tra passato e presente, abbiamo anche scoperto che Pietro, non è più al fianco di Rebecca, che si è risposata con il migliore amico di Pietro, Michele. Una notizia parecchio scioccante che ha sorpreso il pubblico che non ha visto This Is Us e, che proprio come è accaduto anche ai fan della serie americana, si aspettava che Jack e Rebecca ( in questo caso Pietro e Rebecca) vivessero per sempre felici e contenti. Purtroppo però la vita ha in serbo ostacoli e sorprese che non sempre ci aspettiamo.

Ma vediamo adesso che cosa succederà nella terza puntata di Noi in onda il 20 marzo 2022 su Rai 1. In questo nuovo episodio faremo anche un tuffo nell’adolescenza dei tre fratelli, per capire che rapporto avevano tra di loro.

Noi anticipazioni: la trama della terza puntata in onda il 20 marzo

Con un tuffo nel passato ritroveremo Daniele e Claudio alle prese con i classici litigi. Da un lato c’è il classico secchione, il fratello più bravo a scuola, dall’altro invece quello che non brilla e cerca le attenzioni dei suoi genitori in modo diverso. E nel presente, si scopre che il rapporto tra Claudio e Daniele, per quanto sia profondo, si basa ancora su alcune ruggini del passato. Non solo. Claudio continua a essere convinto che suo fratello non lo stimi, anche per il lavoro che fa e quando scopre che non ha mai visto una puntata della famosa serie che gli ha dato la fama, sembra averne la certezza. Cate continua nel suo percorso di dimagrimento, e anche Teo è al suo fianco. Ma c’è una differenza tra i due: Teo infatti, perde peso molto facilmente e quindi decide di interrompere la dieta mentre per Cate le cose non sono così semplici. Betta e Mimmo fanno qualcosa che non dovrebbero, e alla fine, finiscono con il farsi delle rivelazioni scomode. L’uomo le dice che Rebecca sapeva chi era e sapeva anche dove abitava. Lo ha sempre saputo. Cate, amareggiata per come stanno andando le cose, decide di chiedere a Teo di prendersi una pausa. Prima ancora che Rebecca abbia modo di dire a suo figlio quello che è successo in passato, lui lo scopre da solo ed è più che deluso dal tradimento di sua madre, da lei non se lo sarebbe mai aspettato. Nel frattempo Claudio presenta alla sua famiglia la nuova fidanzata…Per aiutare Daniele, dopo la notizia scioccante che ha ricevuto, i suoi fratelli decido di passare del tempo in sua compagnia.

Tutto questo e molto altro nella terza puntata di Noi che ci aspetta domenica prossima su Rai 1.