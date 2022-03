Studio Battaglia anticipazioni: matrimoni in crisi e matrimoni che saltano, colpi di scena a Milano

Abbiamo iniziato a conoscere le 4 donne protagoniste di Studio Battaglia e tutto il vissuto che si portano dietro. E’ ancora presto certo, per comprendere a pieno le dinamiche di questa famiglia, anche perchè i segreti non mancano. Il pubblico sembra comunque essersi affezionato alla serie, già alla prima puntata ( vedremo con gli ascolti che cosa succederà questa mattina). Finalmente però su Rai 1 arriva una serie diversa. Non ci sembra a memoria che ci sia stata mai prima una serie dedicata interamente al mondo degli avvocati ( Non dirlo al mio capo lo era ma c’era un racconto più centrato sui due protagonisti). In questa vicenda, le storie delle tre avvocatesse e degli studi in cui lavorano, si intrecciano tra presente, non detti e segreti del passato che potrebbero cambiare la vita di tutti nel presente. Anna e Massimo: è chiaro a tutti che ci sia tanto di non detto tra loro, il pubblico pensa a un possibile tradimento prima del matrimonio. Nina così scontrosa e libera, ma altrettanto fragile e poi la sorellina più piccola pronta a sposarsi forse per dimostrare che si può essere felici anche stando insieme…Non a caso, alla fine, come vedremo nella seconda puntata di Studio Battaglia, il matrimonio salterà, almeno per il momento…Ma non è il solo matrimonio a rischio. Anche Alberto a quanto pare, nella puntata di Studio Battaglia in onda il 22 marzo su Rai 1 avrà qualcosa da dire ad Anna…Scopriamo quindi le anticipazioni che ci rivelano nel dettaglio quello che accadrà nel terzo e nel quarto episodio della serie.

Studio Battaglia anticipazioni seconda puntata: la trama del 22 marzo 2022

Le anticipazioni dell’episodio 1×03: Tornano a galla alcuni segreti nel passato di Anna e Massimo, che lavorano insieme sul caso di una donna che vuole procedere all’impianto degli embrioni congelati con l’ex marito. Carla scopre di aver vissuto per anni nella menzogna e le sorelle vengono a sapere che Giorgio non avrebbe mai voluto abbandonarle.

Le anticipazioni dell’episodio 1×04: Un attacco hacker porta alla luce una lista con i nomi degli iscritti a un sito di incontri extraconiugali e Anna difende una nota Onorevole che vuole divorziare dal marito Senatore, fedifrago. Viola ha dei dubbi riguardo alle nozze e per colpa di Nina il suo matrimonio salta. Alberto è costretto a confessare ad Anna una terribile verità che rischia di mettere in crisi il loro matrimonio.

Appuntamento a martedì prossimo con la seconda puntata di Studio Battaglia su Rai 1.