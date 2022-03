Bridgerton 2: Kate ed Anthony si sposeranno? Il finale

E’ on line su Netflix, da solo due giorni, la seconda stagione di Bridgerton e ci sentiamo di dirlo senza paura di essere criticati, un tantino sotto le aspettative. Se infatti la prima stagione era stata tutto un fremito, con un episodio da divorare uno dopo l’altro, Bridgerton 2 decolla solo sul finale, forse negli ultimi 3 episodi. L’inizio moscetto, troppe lungaggini e analisi introspettive che al pubblico che ama questa serie, quasi certamente non piaceranno. Il protagonista della seconda stagione di Bridgerton è Lord Anthony, il visconte sui cui si posano gli occhi di decine e decine di dame in cerca di marito. A gran sorpresa, dopo aver rinunciato alla donna che amava, per difendere l’onore della sua famiglia e cercare una moglie del suo stesso rango, Antonhy si innamorerà, ma per davvero. Nel suo cuore non vorrebbe mai ammetterlo. E il motivo lo scopriremo in questa seconda stagione di Bridgerton facendo un tuffo indietro di dieci anni, nel giorno in cui il padre di un giovanissimo viscontino, morì tra le sue braccia. Erano davvero innamorati il visconte e sua madre, erano la famiglia che ogni figlio avrebbe voluto avere. Eppure è bastato il morso di un’ape per cambiare per sempre la vita di Anthony, di sua madre, dei suoi fratelli. Dalla spensieratezza di una uscita per cacciare, al carico di responsabilità di una famiglia di cui sei il punto di riferimento. Anthony ha sofferto troppo per volere che una donna al suo fianco, possa anche solo provare, quello che ha provato lui, quello che ha provato sua madre. Il sentimento è quindi bandito dal suo cuore, proprio per questo motivo, sceglierà la donna migliore che possa stare al suo fianco, per i figli, per la famiglia, per il buon nome. Ma non per il suo cuore. Almeno questo, era l’intento iniziale. Peccato che tutto sia stato stravolto dall’arrivo a corte di Kate, una “zitella” 26enne che non cerca marito, ma che vuole solo un buon partito per sistemare sua sorella. Tra Kate ed Anthony sarà amore al primo sguardo, anche se entrambi, decideranno di non accettare che il cuore batte all’unisono, che le mani sudano, che gli occhi brillano, quando stanno insieme a pochi centimetri.

Bridgerton. (L to R) Simone Ashley as Kate Sharma, Jonathan Bailey as Anthony Bridgerton in episode 204 of Bridgerton. Cr. Liam Daniel/Netflix © 2022

Bridgerton 2: come finirà tra Kate e Anthony?

Se la prima stagione di Bridgerton ci aveva travolto con la passione tra il duca di Hastings e la dolcissima Dafne, tra Kate ad Anthony, come direbbe una canzone “sarà tutta questione di sguardi”. Tutto più romantico, tutto più difficile. Il visconte infatti decide che sposerà la sorella di Kate, Edwina che è la migliore delle dame che potrebbe desiderare, nonchè il diamante scelto da sua maestà. Ma si sa, al cuor non si comanda e quegli sguardo a cuoricino tra Anthony e Kate non passeranno inosservati, tanto che persino il matrimonio sarà annullato. Ed è proprio sul finale della seconda stagione di Bridgerton che finalmente la serie si anima e ci regala il pathos. L’unica scena che pullula di passione è la prima notte in cui Kate ed Anthony si lasciano andare e fanno l’amore in giardino. Il giorno dopo sono così sconvolti che lei scapperà a cavallo durante una tempesta di pioggia, lui deciderà di chiederle di diventare sua moglie. Purtroppo il destino ha deciso di squartare di nuovo il cuore del visconte. Kate cadrà da cavallo e finirà in coma. Un finale tragico per Bridgerton 2? No, solo tanta attesa perchè alla fine Kate si sveglierà, comprenderà i suoi veri sentimenti e si lascerà coccolare da tutto l’amore che il visconte è pronto a darle.

Quindi la risposta è: si , si sposeranno, anche se non avremo l’onore e il piacere di essere invitati alle nozze. Dopo un matrimonio saltato, quello di Kate ed Anthony dovremo solo immaginarlo, li ritroveremo infatti insieme dopo il viaggio di nozze…