Studio Battaglia il finale: due colpi di scena per un’ultima puntata piena di emozioni

Come finirà la prima stagione di Studio Battaglia? La quarta e ultima puntata della fiction di rai 1, remake dell’inglese, The Split, andrà in onda il prossimo lunedì su Rai 1. La versione originale conta sei episodi mentre nella serie italiana Studio Battaglia, sono quattro le puntate principali. Martedì prossimo quindi, potremo vedere il finale della serie che segue quasi passo passo quella inglese ( a eccezione dei casi più piccoli, che hanno avuto delle variazioni). La trama centrale è in tutto e per tutto identica a quella inglese, o almeno lo è stato fino a questo momento per cui immaginiamo che anche il finale sarà lo stesso. Assisteremo a diversi colpi di scena: il primo il matrimonio di Viola che alla fine, sarà celebrato. Ma per una gioia che la famiglia Battaglia vivrà, ci sarà anche molto altro; un doloroso lutto infatti, travolgerà le donne della famiglia Battaglia.

Studio Battaglia ultima puntata le anticipazioni del finale: la scelta di Anna

La protagonista della nostra Studio Battaglia, come succede sempre più spesso nei remake, ha persino lo stesso nome ( e la stessa acconciatura ) della sua omonima inglese. Anna, come vedremo nell’ultima puntata di Studio Battaglia, andrà in Sardegna con Massimo e si lascerà travolgere da quei sentimenti che a quanto pare, ha sempre tenuto a bada. I due faranno l’amore e lei gli chiederà di non partire più, dopo aver saputo che Massimo ha ricevuto un nuovo incarico.

Ma per le sorelle Battaglia, sta per arrivare una notizia drammatica e inaspettata. Loro infatti non sapevano che Giorgio era tornato solo perchè malato, solo Marina era ne era al corrente. La notizia della morte del padre quindi, travolge Anna, Nina e Viola…Proprio dopo il matrimonio di Viola, l’uomo avrà un attacco di cuore che gli sarà fatale, farà però in tempo a godersi la festa e tutto l’amore che per anni ha perso.

Nel finale di questa prima stagione, Marina dovrà fare anche i conti con la cessione dello studio legale. E’ arrivato il momento di vendere e l’offerta che le è stata fatta, a quanto pare, non può che essere accettata. Inoltre scopriremo quello che è successo tra Massimo e Anna, la famosa notte prima del matrimonio della donna con Alberto. I due erano innamorati e Massimo le aveva proposto di scappare insieme ma Anna non si era presentata, decidendo di sposarsi, spezzando il cuore al giovane avvocato. Nina dal canto suo, sembrerà voler dare una occasione al simpatico cabarettista che ha conquistato il suo cuore, nonostante non abbia ancora capito che deve chiudere le finestre per non far entrare i piccioni!