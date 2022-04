Gli eredi della terra arriva su Canale 5: trama e anticipazioni

A partire da domenica 17 aprile 2022, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova serie tv intitolata Gli eredi della terra. Sarà proprio durante la serata di Pasqua, per l’appunto, che andrà in onda il primo appuntamento con questa nuova ed interessante fiction. Gli eredi della terra è la continuazione de La cattedrale del mare, il primo capitolo della trilogia che è già andato in onda proprio sulla stessa rete di Mediaset. Adesso finalmente il pubblico che ha seguito con affetto la prima stagione potrà scoprire come proseguirà. Intanto vi diamo noi qualche anticipazione sulla trama e su quello che andremo a vedere a partire da domenica sera. In anteprima invece, per i più curiosi, la serie arriverà su Netflix, il 15 aprile 2022, due giorni prima rispetto alla messa in onda in prima visione Mediaset.

La serie dovrebbe andare in onda in tre serate su Canale 5. Il 17 aprile, il 24 aprile e il primo maggio. Ricordiamo che la serie si ispira all’omonimo romanzo bestseller dello scrittore Ildefonso Falçones

Gli eredi della terra: la trama della nuova serie tv di Canale 5

Probabilmente in tanti già avranno visto o sentito parlare di Gli eredi della terra perché in altri paesi è già andata in onda ma per l’Italia questo sarà un vero e proprio debutto, per altro molto atteso proprio da chi ha già seguito La cattedrale del mare. Ma cerchiamo di entrare di più nel dettaglio per capire di cosa parla la serie tv e qual è la trama.

Il protagonista è il personaggio di Hugo Llor, figlio di un marinaio scomparso nel mare e giovane molto umile. Per Hugo tutto cambierà quando incontrerà Arnau Estanyol che è uno tra gli uomini più rispettabili e rispettati di tutta la città ma che oramai è diventato molto anziano. L’uomo diventerà il suo mentore, il suo protegé. Arnau farà lavorare Hugo nei cantieri navali in qualità di montatore di barche. Hugo allora inizierà a coltivare un sogno: quello di diventare un costruttore navale. Con la morte di Re Pietro e con l’ascesa del Principe Giovanni tutto però si modificherà. La famiglia Puig salirà al potere con l’obiettivo di distruggere Arnau. Llor si renderà quindi conto che il suo obiettivo professionale non sarà raggiungibile ma soprattutto l’uomo deciderà di non arrendersi e combattere anche se all’inizio sarà l’unico ad avere il coraggio di ribellarsi ai cattivi.

Gli eredi della terra, le anticipazioni della nuova serie tv

Dalle anticipazioni de Gli eredi della terra emerge anche che Hugo si innamorerà. Lei è Dolca, la figlia di Jucef. La donna però è già impegnata sentimentalmente ma nonostante questo si concederà a Hugo. Una amica di Dolca che si chiama Regina inizierà a provarci con l’uomo ma sarà proprio lei a chiedere all’amica di restare ben lontana da lui. Dolca improvvisamente morirà. A uccidere la donna sarà Perro Calvo, proprio uno dei nemici di Hugo. Per fortuna il protagonista riuscirà ad arrivare in tempo almeno per salvare Regina.

Ambientata nell’affascinante cornice della Catalogna, la serie è prodotta da Diagonal Televisión e Atresmedia Televisión ed è stata sceneggiata da Rodolf Sirera, Sergio Barrejón, Antonio Onetti, Macu Tejera e Miriam García.