Don Matteo 13 anticipazioni, Marco si arrende con Anna. Don Matteo pronto all’addio

Sarà una puntata assolutamente da non perdere quella di Don Matteo 13 che ci aspetta giovedì prossimo su Rai 1. L’ultima puntata con Terence Hill protagonista perchè poi, come saprete, il testimone passerà a Raoul Bova che sarà Don Massimo . E per le restanti sei puntate della serie, vedremo lui in canonica al posto di Don Matteo. Ma ovviamente, ci saranno anche le evoluzioni delle altre storie dei protagonisti della serie. Il pubblico che segue con affetto Don Matteo continua a fare il tifo per Anna e Marco: ci sarà un riavvicinamento nella prossima puntata della serie? Le anticipazioni per la puntata di Don Matteo 13 in onda il 21 aprile 2022 su Rai 1, ci rivelano che Marco, parlando con Valentina, si renderà conto che forse Anna ha ripreso in mano la sua vita. E’ vero, fa la gelosa, sembra essere legata a lui ancora da un sentimento forte ma in realtà si è resa adesso autonoma e un po’ come sul campo da tennis, è pronta a giocare da solista la sua partita, senza bisogno di un compagno. E’ anche per questo motivo che alla fine Marco ha deciso di non fare la proposta ad Anna, rendendosi conto che forse, il loro tempo è passato.

Don Matteo 13 anticipazioni: la trama della quarta puntata 21 aprile 2022

Pronti quindi per scoprire tutto quello che succederà in quella che potrebbe essere la puntata degli addii, una puntata in cui verseremo fiumi di lacrime?

Le anticipazioni dell’episodio Così Vicini Così Lontani 13×04: Franco Fanelli è il fratellastro di Marco, con cui il PM però non ha mai avuto un buon rapporto. Ma sembrano esserci altre ragioni dietro la presenza di Franco a Spoleto, forse legate all’omicidio di una parrocchiana di Don Matteo. E mentre Federico e Greta si avvicinano sempre di più, Anna riceve la visita inaspettata del Colonello Lucio Valente, suo istruttore ai tempi dell’Accademia, con cui ha sempre avuto una grande intesa. Nel frattempo, il Maresciallo Cecchini si ritrova imprevedibilmente al centro delle attenzioni di tutta Spoleto, per via di un nuovo caso letterario: una serie di romanzi gialli che sembra ispirarsi proprio a lui! E Don Matteo invece pensa al fatto che forse per lui, è arrivato il momento di lasciare tutto…L’addio alla sua famiglia, sarà definitivo o solo un arrivederci?

Appuntamento a giovedì prossimo per scoprire tutto quello che succederà in questa quarta e imperdibile puntata di Don Matteo 13.