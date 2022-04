Nero a metà 3 anticipazioni: Malik sospetta di Federico, fa bene? Cosa nasconde?

Un nuovo colpo di scena sul finale di Nero a metà 3: la puntata di ieri si è conclusa nel peggiore dei modi per Carlo, che fino alla fine ha sperato di trovare la sua ex moglie ancora viva. Ma quando è arrivato davanti al capannone e ha visto la traccia di sangue ha capito quello che era successo: Clara non serviva più a chi la stava usando dopo la consegna della valigia e senza pietà, è stata uccisa. Carlo e Malik non possono quindi fare altro che constatare il decesso della mamma di Alba…Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni per la quinta puntata di Nero a metà 3 che andrà in onda lunedì 2 maggio 2022 su Rai 1. Per Carlo arriva un altro momento delicatissimo: quello in cui dovrà dire a sua figlia e alla sorella, la verità su Clara e sulla sua morte…

Scopriamo quindi tutti i dettagli della prossima puntata di Nero a metà 3 con le anticipazioni dei due episodi in onda lunedì prossimo su Rai 1 dal titolo, 3×09 Colpevoli omissioni – 3×10 Ah, l’amore, l’amore.

Nero a metà 3 anticipazioni quinta puntata: la trama del 2 maggio 2022

Alba, sua sorella Alice e Federico arrivano sul luogo del ritrovamento del corpo senza vita di Clara; Malik, che inizia a sospettare del ragazzo, decide di indagare su di lui. Non riesce proprio a capire come sia possibile che questo Federico arrivi sempre al momento giusto e si trovi sempre nel posto giusto…Solo gelosia oppure il poliziotto ha avuto fiuto? Nel frattempo un giovane con evidenti segni di pestaggio si presenta in commissariato ma muore tra le braccia di Bragadin prima di poter sporgere denuncia. Le indagini sul cadavere del complice di Pugliani, Calzola, portano a una misteriosa cassetta di sicurezza. Intanto Carlo, che ora sa che Suleyman aveva una figlia, ha messo Ottavia sulle sue tracce: dopo una serie di buchi nell’acqua, un ragazzino le lascia uno strano oggetto appoggiato sullo scooter. Spartaco e Ottavia scoprono che Pugliani usa i bambini come “muli” per trasportare droga. Tra i due c’è davvero un gran feeling e in effetti i telespettatori iniziano a fare il tifo per questa coppia…Tutto questo e molto altro nella prossima puntata di Nero a metà 3 che ci aspetta come sempre al lunedì su Rai 1.