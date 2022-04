Lieto fine per Lola nell’ultima puntata de La scogliera dei misteri: nuova vita, nuovo amore

E’ andata in onda ieri, 26 aprile 2022, su Rai 1 l’ultima puntata de La scogliera dei misteri, la serie franco-belga che ha incuriosito una buona fetta di pubblico con la storia di Lola e di sua madre Manon. Un giallo da risolvere al centro della narrazione: Lola non solo ha dovuto scoprire la verità sull’assassino di sua madre ma ha anche scoperto la verità sulla sua famiglia. Ha trovato suo padre, l’uomo che violentò Manon 26 anni prima; e poi ha anche scoperto di avere una famiglia, una famiglia che forse non amava troppo sua madre, perchè 25 anni prima, i misteri non erano mancati e le bugie, avevano purtroppo condizionato la vita di Manon, che era stata considerata da tutti una sorta di poco di buono ma che in realtà, voleva solo la verità sulle sue origini, voleva conoscere suo padre. Tutte verità che sono state scoperte da Lola nell’ultima puntata de La scogliera dei misteri, con un finale che ha dato tutte le risposte al pubblico…

La scogliera dei mistero ultima puntata: tutta la verità sulla morte di Manon

Tutto è iniziato ancora prima che Lola nascesse, quando sua madre è arrivata presso la famiglia Battaglia. Per molto tempo, si è pensato che la ragazza fosse l’amante di Georges mentre invece, l’uomo era suo padre ed è per questo motivo che ha cercato di impedire la relazione con suo figlio, non sapeva Eric che stava facendo qualcosa di proibito. La vicinanza di Georges a Manon ha creato non poche gelosie in famiglia tanto che alla fine Lola scoprirà che sua madre è stata spinta giù dalla scogliera, da Ines, che era gelosa di come la ragazza si fosse insinuata nella vita della sua famiglia e avesse ammaliato suo padre. Non sapeva che Georges cercava di accontentare Manon, perchè era sua figlia…Ma alla fine Lola scoprirà un’altra atroce verità: quando sua madre è caduta dalla scogliera in realtà era ancora viva…

Nell’ultima puntata de La scogliera dei misteri, Lola scopre che dietro al suo ritorno a “casa” c’è in realrà la figlia dell’uomo che ha violentato Manon. Dietro a tutta questa vicenda si nasconde infatti Gaëlle Jourdan. Quel maledetto giorno della lite tra Manon e Ines, Gaëlle Jourdan aveva visto la donna chiedere aiuto ma non le ha dato una mano? Il motivo? Sapeva che lei aveva sedotto suo padre, o almeno lo credeva. Michel confesserà di essersi invaghito di Manon, che chiedeva sempre il suo aiuto. Ancora non riesce a credere come abbia potuto violentarla, perchè dice, che le voleva bene, che era suo amico. Manon, però lo aveva riconosciuto e aveva avvisato sua moglie che era scappata via in macchina. Michel l’aveva inseguita e quella sera, la donna era uscita di strada, morendo nell’incidente. Anni dopo, Gaëlle Jourdan, aveva trovato i diari di sua madre e messo insieme tutti i pezzi, decidendo di vendicarsi di Lola, richiamandola dove tutto era iniziato. Gaëlle Jourdan minaccia di uccidere Lola ma Clement riesce a evitarlo. Nello scontro parte un colpo che ferisce mortalmente, Michel e sua figlia viene arrestata.

Lola decide di restare in quel posto che per lei è casa. Lei e Clement vanno a vivere insieme e per la giovane protagonista de La scogliera dei misteri, inizia una nuova vita. Vi ricordiamo che è possibile rivedere l’ultima puntata de La scogliera dei misteri su RaiPlay.