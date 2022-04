Risolto il mistero: Don Matteo sta bene ed è in missione, nelle lettere tutte le spiegazioni

L’uscita di scena di Don Matteo nella puntata della fiction della passata settimana aveva lasciato tutto il pubblico parecchio perplesso ma bisogna dire che nell’ultimo episodio, visto il 28 aprile 2022, le cose si sono messe a posto. Don Matteo infatti ha scritto delle lettere ai suoi amici per spiegare quello che sta succedendo, spinto anche da Don Massimo, che era il solo a sapere che il sacerdote, suo amico, stesse bene. Don Massimo, non ha potuto subito dire dove si trovasse don Matteo ma ha conquistato pian pianino la fiducia di tutti i suoi parrocchiani e degli amici di sempre del personaggio interpretato da Terence Hill. Ed è stato proprio don Massimo, dopo essersi reso conto che tutti pensavano che a Don Matteo fosse successo qualcosa di grave, a invitare il suo amico prete a farsi sentire con gli amici per spiegare almeno, che stava bene. Cecchini era disperato e ha iniziato a pensare a un rapimento; Natalina è finita in ospedale mentre Federico, Pippo e Ines hanno cercato di capire perchè Don Matteo era andato via. Per tutti loro però, alla fine è arrivata una lettera scritta da don Matteo, lettera tramite la quale spiega le sue ragioni. Non solo, nella lettera ringrazia i suoi cari amici e spiega il perchè di questa partenza improvvisa; non è ancora chiaro il perchè di quella fuga in stile affari di stato, ma va bene lo stesso…

Don Matteo 13: Don Matteo sta bene, è in missione

Nella lettera mandata agli amici, Don Matteo spiega di esser dovuto partire improvvisamente, senza poter salutare nessuno e per questo si scusa. Rivela di essere nell’ospedale del suo amico missionario e di non sapere ancora quando ritornerà. “C’è tanto da fare ma mi mancate già” ha scritto don Matteo nella sua lettera a Cecchini, parlando anche di quella famosa pecorella che 22 anni prima gli aveva regalato e della loro speciale amicizia che nel tempo è stata per lui fondamentale. Una lettera che poi Don Matteo ha inviato anche a Don Massimo, per ringraziarlo per quello che sta facendo al suo posto e anche a Natalina, sua fidata amica per oltre 20 anni. Bellissime le parole anche per Anna, anche la capitana ha ricevuto la sua lettera. E non poteva mancare anche un saluto per Pippo. Tutto è bene quel che finisce bene: adesso gli amici di Don Matteo sanno che il sacerdote sta bene e anche se sentiranno la sua mancanza, dovranno pian piano abituarsi alla presenza di Don Massimo che non potrà mai prendere il posto di Don Matteo ma che comunque ha già dimostrato il suo valore, o almeno ha cercato di farlo.

Questo espediente scelto, ha permesso chiaramente di avere in qualche modo il “fantasma” di Don Matteo nella puntata in onda ieri, ma immaginiamo che si potrà ripetere anche successivamente. Don Massimo ad esempio ha più volte sentito al telefono don Matteo che quindi in qualche modo continuerà a essere protagonista. Non solo, questa uscita di scena, permetterà a Terence Hill, qualora volesse tornare di poterlo fare. O chissà, magari anche di girare una scena direttamente dagli studi di Los Angeles, visto che è in missione e di set pronti all’uso, ce ne sono! Staremo a vedere che cosa accadrà.