Don Matteo 13 anticipazioni: la sfortuna di Cecchini e un nuovo amore al bacio per Anna

Brutte notizie per i fan di Don Matteo 13, la settima puntata della fiction infatti non andrà in onda la prossima settimana. Su Rai 1 spazio al grande evento, spazio all’attesissimo Eurovision Song Contest. Don Matteo tornerà quindi con la settima puntata il 17 maggio ma, come era stato già annunciato, si raddoppia. La prossima settimana il pubblico di Rai 1 infatti potrà seguire la settima puntata al martedì sera e poi l’ottava al giovedì…Come avrete visto, Marco ha fatto la sua scelta: tra lui e Valentina le cose sembrano andare a gonfie vele. Anna invece sa bene di essere ancora innamorata del PM ma ha deciso di farsi da parte, vedendolo così felice insieme alla “nipote” di Cecchini. Nel frattempo per Don Massimo, ci sono altri ostacoli da superare e una crisi che non è mai stata superata definitivamente. A Spoleto però tutti si stanno abituando alla sua presenza, nonostante Don Matteo manchi tantissimo, soprattutto a Natalina.

Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di Don Matteo 13 che ci aspetta il 17 maggio 2022, ecco per voi le anticipazioni.

Don Matteo 13 anticipazioni: la trama della settima puntata

Le anticipazioni dell’episodio dal titolo Colpe degli Altri 13×07: Ora che sono venuti allo scoperto, Valentina è entusiasta di vivere la sua storia alla luce del sole con Marco. Al pm però inizia a pesare la differenza di età, fatica infatti a stare al passo coi ritmi della fidanzata. Ne parla con Anna. Marco praticamente esce tutte le sere con Valentina, cerca di reggere il ritmo ma non è abituato a fare le notti piccole tutti i giorni per questo alla fine crolla. Anna lo prende in giro dicendogli che non ha il fisico di un ragazzino e che forse dovrebbe darsi una regolata…Nel frattempo Anna riceve la visita del colonnello Lucio Valente che ha per lei una proposta inattesa. Non solo una proposta ma anche un incontro che risveglia la femminilità di Anna, tra i due infatti, scatterà il bacio…E’ un buon momento per Federico e Greta mentre non si può dire lo stesso per Cecchini. Il Maresciallo pensa di portare sfortuna. Pare che dove ci sia lui, succedano sempre cose strane: quadri che cado, piccioni che fanno i loro bisogni…Don Massimo cerca di rassicurarlo ma Cecchini arriva persino a chiedergli un esorcismo…

Tutto questo e molto altro nella settima puntata di Don Matteo 13 che, vi ricordiamo ( segnatelo sul calendario) andrà in onda il 17 maggio. Salta quindi la puntata del prossimo giovedì su Rai1 per dare spazio all’Eurovision Song Contest 2022 da Torino.