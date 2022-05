Nero a metà 3 ultima puntata: lieto fine per tutti ma non per Alba e Malik

E anche l’ultima puntata di Nero a Metà 3 è andata. Grande successo per la fiction con Claudio Amendola anche in questa terza stagione, cosa che ci lascia pensare che in Rai si possa anche lavorare a una quarta, visti i numeri e l’affetto che il pubblico prova per tutta la squadra protagonista della serie. Tutto è bene quel che finisce bene, anche se in parte. L’ultima puntata di Nero a metà 3 infatti ha visto il trionfo della giustizia e anche in amore, qualche tassello si è messo al posto giusto, o almeno quasi per tutti. Il pubblico di Nero a metà ha sempre fatto il tifo per Malik e Alba che probabilmente si amano ancora ma che per questo finale, non sono destinati a stare insieme. Nero a metà 3 si chiude infatti con una porta aperta per questa coppia. Se è vero che Malik ama ancora Alba, è anche vero che avrebbe voluto tornare insieme a Monica, alla quale ha chiesto scusa per i suoi errori. Ma è stata lei a decidere di chiudere la storia, non il poliziotto…Insomma se ci fosse una quarta stagione, tutto potrebbe capitare. A quanto pare chi segue la serie sin dall’inizio li vorrebbe rivedere insieme…Toccherà agli sceneggiatori prendere una decisione!

Nero a metà 3 ultima puntata con lieto fine: anche Carlo ritrova l’amore

E alla fine anche Carlo dopo, qualche avventura ha capito davvero per chi batte il suo cuore. Le indagini lo hanno portato a riflettere e così è stato anche per la perdita della sua ex moglie Clara. Le cose importanti devono essere riconosciute e alla fine, a un passo dal divorzio a quanto pare, anche il nostro Carlo ha capito per chi c’era spazio nel suo di cuore. Un po’ una scelta arrivata all’improvviso quella di fare pace con la sua ex, visto che di lei si era parlato ben poco in questa terza stagione, staremo a vedere…

In tanti, tra gli spettatori, fanno anche il tifo per una nuova coppia nata nella terza stagione di Nero a metà 3, quella che vede Spartaco e Ottavia protagonisti. Anche per loro lieto fine nell’ultima puntata di Nero a metà 3. E anche Marco è tornato sano e salvo dalla sua famiglia, il pubblico ringrazia che nell’ultima puntata, non sia morto nessuno. Tutto è bene quel che finisce bene!

Dopo essersi dichiarati amore, Alba e Malik a quanto pare, potrebbero prendere strade diverse. Almeno in questo finale, almeno in questa ultima puntata di Nero a metà 3. Monica ha deciso di farsi da parte e Malik crescerà Alex da solo? Lo scopriremo solo in una ipotetica quarta stagione di Nero a metà!

Dove rivedere l’ultima puntata di Nero a metà 3

Vi ricordiamo che l’ultima puntata di Nero a metà 3 ( andata in onda il 9 maggio 2022 su Rai 1) è disponibile su Raiplay.