Don Matteo 13 lieto fine per Anna e Marco? Il bacio cambia tutto nonostante Sergio e Valentina

Conto alla rovescia iniziato in vista dell‘ultima puntata di Don Matteo 13 che ci aspetta in onda domani, 26 maggio 2022 su Rai 1. Quale sarà il gran finale di questa tredicesima stagione della fiction ? Tra i protagonisti più amati, anche in questa stagione, sicuramente Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Anna e Marco sono amatissimi dal pubblico che tifa per loro, e anche per questo motivo, i fan della serie sono impazziti pochi minuti fa quando è comparso in rete un promo dell’ultima puntata di don Matteo 13 che mostra Anna e Marco l’uno tra le braccia dell’altro. Sogno o son desto? Perchè Marco aveva giurato a Valentina di essere innamorato di lei e Anna sembrava di nuovo persa di Sergio e invece…Durante un faccia a faccia Anna e Marco si sono detti quello che realmente pensavano e si sono dichiarati amore. Del resto che tra loro ci fosse qualcosa di forte è stato da sempre parecchio evidente. Ed è anche chiaro che Dario Aita, che nella serie veste i panni di Sergio, non potrà esserci nella prossima stagione visti gli impegni con la serie Noi, che gli porterà via sicuramente molto tempo ( è accaduta la stessa cosa con le riprese di Don Matteo 13). E’ facile quindi pensare che il ritorno di Sergio permetterà ad Anna di capire quello che realmente vuole. In un primo momento Marco penserà che il ritorno del padre di Ines renderà tutto più complicato e si convincerà del fatto che Anna lo ami ancora, che si sia fatta imbambolare dalle sue parole e dalle sue promesse come è già successo. Ma Anna adesso ha una maturità diversa e una diversa consapevolezza di quelli che sono i suoi sentimenti…

Siete quindi pronti per il super spoiler arrivato proprio dalle pagine ufficiali di Don Matteo 13 in attesa dell’ultima imperdibile puntata che andrà in onda domani sera su Rai 1?

Don Matteo 13 il finale, le anticipazioni: Anna e Marco tornano insieme?

A giudicare di questo breve video, potremmo dire che si, Anna e Marco torneranno insieme…O almeno, in questa ultima puntata di Don Matteo, si lasceranno travolgere dalle emozioni…C’è però un ma…

Avete letto come viene presentato questo video? Sogno o realtà? Anna e Marco si stanno davvero confrontando e poi baciando oppure uno di loro due sta sognando di farlo ma la realtà sarà diversa? Non ci resta che scoprirlo domani sera, con l’ultima imperdibile puntata di Don Matteo 13 che ci aspetta in onda alle 21,30 come sempre, su Rai 1.