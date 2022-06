L’Ora anticipazioni seconda puntata: la rivoluzione di Nicastro va avanti

Come procederà il cammino dei giornalisti de L’Ora, adesso che hanno deciso la strada giusta da prendere, cambiando del tutto la linea editoriale del giornale? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della seconda puntata della fiction di Canale 5 che ci aspetta il 15 giugno 2022. Abbiamo conosciuto Antonio Nicastro, arrivato a Palermo per dirigere un giornale in perdita, che invece di fare taglia al personale, ha deciso di dare ai siciliani un giornale diverso; un giornale che raccontasse le storie, non asservito a un partito politico. Un giornale di sostanza. E la squadra dei suoi colleghi, che ha accettato questa “rivoluzione” inizia a darsi da fare, per far uscire davvero un giornale, che racconti qualcosa. Ma si sa, non è facile, la corruzione, il potere e poi la mafia: per i giornalisti de L’Ora, andare avanti con la loro nuova mission, non sarà affatto semplice…E Antonio, per dimostrare che l’aria è cambiata, decide di scrivere un editoriale destinato a far discutere…Scopriamo i dettagli con le anticipazioni e la trama della seconda puntata de L’Ora-Inchiostro contro piombo in onda il prossimo mercoledì su Canale 5.

L’Ora-Inchiostro contro piombo anticipazioni: la trama del 15 giugno 2022

L’Ora è ormai rivoluzionata da Antonio Nicastro che firma un editoriale sulla morte del principe. Anna cerca di convincere ancora una volta Antonio ad assumerla al giornale. Il Direttore però, temendo che fare la giornalista a Palermo possa mettere in pericolo la moglie, chiede a Donati di impiegarla all’archivio del partito. Lei invece che è una giornalista, avrebbe altre ambizioni…Intanto Nicastro e i suoi giornalisti si recano ad una manifestazione contro il latifondo a Corleone organizzata da Vito Monteleone l’erede di Perrotta, il sindacalista scomparso. L’intervento violento dei Carabinieri che feriscono un bracciante, costringe i giornalisti alla fuga. Anche Monteleone, braccato dalle forze dell’ordine e la giovane Olivia, presa di mira da Liggio, si rifugiano al giornale. Nonostante l’intervento della giovane e capace avvocatessa Muscara’, Monteleone, per salvare la redazione dall’irruzione dei Carabinieri si consegna spontaneamente.

Tutto questo e molto altro nella seconda puntata de L’Ora, appuntamento a mercoledì su Canale 5.