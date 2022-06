FBI: Most Wanted da stasera su Italia 1 la seconda stagione: le anticipazioni

Nuove proposte nella programmazione di Italia 1 per questa caldissima estate e il pubblico della rete ama molto i telefilm americani. Si inizia oggi, Giovedì 23 giugno, debutta in prima serata, su Italia 1, la II stagione di «FBI: Most Wanted». Lo spin-off di “FBI” in prima visione tv è prodotto dal pluripremiato Dick Wolf (Chicago franchising, Law & Order franchising). Che cosa succederà in questa seconda stagione della serie che è stata molto pubblicizzata nelle ultime settimane con spot a profusione e a ripetizione a tutte le ore?



Al centro della seconda stagione le imprese della Fugitive Task Force dell’FBI, divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali latitanti più pericolosi d’America. A capo della squadra, l’agente speciale e supervisore Jess LaCroix (Julian McMahon). Sotto il suo comando un team di specialisti fidati: il vicecapo ed esperta di medicina legale Sheryll Barnes (Roxy Sternberg), il veterano dell’esercito Kenny (Kellan Lutz) e l’analista Hana (Keisha Castle-Hughes). Ma scopriamo qualcosa in più anche sulla prima puntata di FBI: Most Wanted in onda questa sera su Italia 1 dopo NCIS.



Tra le new entry nel cast, il detective dell’antiterrorismo, Ivan Ortiz (Miguel Gomez) e il padre del protagonista, Byron LaCroix, interpretato da Terry O’Quinn, vincitore di un Emmy per la sua indimenticabile interpretazione in Lost.

FBI: Most Wanted le anticipazioni della prima puntata 23 giugno 2022



Sinossi episodio “RABBIA CIECA”

La squadra deve fermare la furia distruttrice di due cecchini: un ragazzo rimasto orfano a causa del Covid e un uomo che ha perso tutto a causa della pandemia. Il protagonista di FBI: Most Wanted è Julian McMahon volto noto della serialità che guida la squadra di agenti (almeno fino alla terza stagione quando uscirà di scena); novità della seconda stagione è l’arrivo di Terry O’Quinn nei panni del padre del protagonista e già dai primi episodi, lo conosceremo.



Sinossi episodio “IL GIOCATORE”

Un hacker riesce ad entrare nel controllo elettronico di un’auto, la manda fuori strada e uccide le tre persone che erano a bordo.

Il cast di FBI: Most Wanted

Julian McMahon è Jess LaCroix

Kellan Lutz è Kenny Crosby

Roxy Sternberg è Sheryll Barnes

Keisha Castle-Hughes è Hana Gibson

Nathaniel Arcand è Clinton Sky, cognato di LaCroix

Yaya Gosselin è Tali LaCroix figlia di Jess

Miguel Gomez è Ivan Ortiz, new entry

Terry O’Quinn è Byron LaCroix padre di Jess

Amy Carlson è Jacke Ward