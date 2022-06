La storia la nuova serie di Rai 1: sono iniziate le riprese

Rai Fiction e Picomedia sono a lavoro per la produzione di una serie che riscuoterà certamente un grande successo. Sono iniziate le riprese della serie tv LA STORIA, diretta da Francesca Archibugi, tratta dal grande classico del’900 di Elsa Morante, edito da Giulio Einaudi Editore.



La serie, coproduzione tra Picomedia e la società francese Thalie Images in collaborazione con Rai Fiction, è interpretata da Jasmine Trinca nel ruolo di Ida, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga. Un cast pazzesco per una serie tv che davvero, promette di fare scintille in termini di qualità e di ascolti. Ricordiamo che LA STORIA, pubblicato per la prima volta nel 1974 , è il successo editoriale più importante in Italia tra Il Gattopardo del 1958 e Il nome della Rosa del 1980 ed è stato uno dei romanzi più acclamati e dibattuti del tempo.



Le riprese de LA STORIA, prodotta da Roberto Sessa, dureranno 22 settimane e si svolgeranno a Roma, nel Lazio e per una settimana a Napoli. La serie è scritta da Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi. Luca Bigazzi firma la fotografia, Ludovica Ferrario la scenografia, i costumi sono curati da Catherine Buyse e Valentina Monticelli. La serie quindi, potrebbe andare in onda nell’autunno del 2023 su Rai 1.



Le vendite internazionali della serie sono a cura di Beta Film.

Le parole di Maria Pia Ammirati direttrice di Rai Fiction: “È stata una decisione semplice e nell’ordine naturale delle cose partecipare con Picomedia e Thalie Images alla realizzazione di una serie tratta da La Storia di Elsa Morante. Uno di quei romanzi che mentre restituiscono atmosfera e spirito di in un periodo storico – in questo caso la seconda guerra mondiale e gli anni che la seguono – colgono l’universalità tragica di una condizione umana e consegnano alla letteratura e alla società personaggi e situazioni indimenticabili. Questa densità di contenuti non può che coincidere con i valori della fiction del servizio pubblico ed è il viatico promettente per l’inizio di una grande produzione che, a cominciare dalla regia di Francesca Archibugi e dall’interpretazione di Jasmine Trinca, riunisce professionalità e talenti al più alto livello della qualità dell’audiovisivo italiano”.

( FOTO di copertina: In prima fila da sinistra Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga, Jasmine Trinca, Elio Germano, Mattia Basciani – Credit Photo foto di Iacovelli-Zayed )