Il commissario Riccardi 2 prime anticipazioni ufficiali: la trama della seconda stagione

Grande attesa per la seconda stagione de Il commissario Ricciardi ma bisognerà aspettare ancora qualche mese prova di rivedere Lino Guanciale alle prese con le nuove indagini e con i dubbi amorosi. La prima stagione del Commissario Ricciardi è stata accolta con affetto dal pubblico di Rai 1, pur trattandosi di una fiction di nicchia. Gli ascolti non sono quelli delle grandi serie ma era facile prevedere che non poteva piacere a tutti. C’è chi però, l’ha amata moltissimo e una grande fetta di pubblico, ha apprezzato questa serie, e si aspetta di vedere anche una fortissima seconda stagione. Cosa ci aspetta con le nuove puntate de Il commissario Ricciardi? Le prime anticipazioni ufficiali de Il commissario Riccardi 2 sono arrivate pochi giorni fa, nel corso della presentazione dei palinsesti Rai.

Fra i caratteristici vicoli di Napoli degli anni Trenta continuano le indagini e le vicende sentimentali di Luigi Alfredo Ricciardi, commissario della Mobile. Catturare gli assassini è la sua ossessione ed è afflitto da una maledizione ereditata dalla madre: vede i fantasmi delle persone morte in modo violento e ne ascolta l’ultimo pensiero. A questo dolore si è aggiunto anche quello per la recente perdita della tata Rosa, sostituita impeccabilmente dalla giovane Nelide. Per il timore di tramandare la sua ereditaria sofferenza, Ricciardi ha deciso di rinunciare all’amore, soprattutto quello per la timida Enrica, sua dirimpettaia. La ragazza, che intimamente ricambia il sentimento, è ora corteggiata da Manfred, un maggiore tedesco in missione in Italia.

Il commissario Ricciardi 2 anticipazioni: la trama della seconda stagione

L’aura di mistero che circonda Ricciardi ne fa però un uomo desiderato dalle donne: alla sensuale Livia – che ormai da tempo prova a scalfire il suo cuore – si aggiunge la contessa Bianca Palmieri di Roccaspina. Per lui il tempo delle scelte è alle porte. Se nell’amore Ricciardi appare introverso, nel lavoro – per cui nutre una vera vocazione – risolve con decisione i casi di omicidio più difficili grazie alle sue straordinarie doti intuitive, aiutato dal fedele brigadiere Maione e dal medico legale Bruno Modo. Una potente contaminazione di generi – poliziesco, mystery e melò – per un racconto coinvolgente che, sullo sfondo di una Napoli in chiaroscuro, indaga sul senso della vita e del dolore.

Il commissario Ricciardi 2 nel 2023 su Rai 1

Scritto da Maurizio de Giovanni, Salvatore Basile, Viola Rispoli, Doriana Leondeff Tratto dai romanzi della serie de Il commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni, editi da Einaudi. Cast- Con Lino Guanciale, Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Maria Vera Ratti, Mario Pirrello, Fabrizia Sacchi, Nunzia Schiano, Adriano Falivene, Marco Palvetti, Peppe Servillo Regia di Gianpaolo Tescari Una coproduzione Rai Fiction-Clemart-Rai Com, prodotta da Massimo Martino e Gabriella Buontempo Serie in quattro serate – Giallo