Can Yaman felice annuncia con Francesca Chillemi: “Ci vediamo da settembre”

Can Yaman è entusiasta, finalmente c'è il primo trailer di Viola come il mare. Francesca Chillemi però risponde con Che Dio ci aiuti

Alcuni scatti in spiaggia e Can Yaman e Francesca Chillemi insieme sono più belli che mai. E’ il set di Viola come il mare, la serie che per lungo tempo ha fatto immaginare a molti che tra i due attori ci fosse un flirt. Niente del genere e ancora una volta Can Yaman ribadisce il forte legame che c’è tra lui e l’ex Miss Italia siciliana. E’ passato circa un anno dal primo ciak di Viola come il mare, finalmente c’è il primo trailer, l’anteprima. L’annuncio è dell’attore turco che tagga la Chillemi ma lei al momento ha un altro impegno. All’anteprima di Viola come il mare Francesca Chillemi risponde con le riprese di Che Dio ci aiuti, arrivata alla settima stagione.

Can Yaman e Francesca Chillemi in Viola come il mare su Canale 5

“Sono felice, dopo quasi un anno dal primo ciak, di pubblicare in anteprima il primo trailer della nostra nuova serie “Viola Come il Mare” – scrive Can – E’ stato un lungo percorso ricco di emozioni e sacrifici; risate e malumori; impegno e soddisfazioni; vento, pioggia, freddo, caldo e anche il Covid è venuto a farci visita purtroppo! Ma ce l’abbiamo fatta e finalmente siamo arrivati a questo primo meraviglioso traguardo…”.

Yaman che non ha mai risposto ai pettegolezzi è sempre concentrato sul lavoro: “La messa in onda della mia prima serie girata interamente in italiano si avvicina. Sono orgoglioso di aver lavorato con questo splendido gruppo, composto da professionisti, fantastici attori e tanti amici. Spero che il bellissimo feeling nato tra tutti noi “spacchi” lo schermo con la stessa forza con cui ci ha legato!”.

Poi conclude: “Allora forza “Viola Come il Mare”, dimostra a tutti quanta emozione proviamo e quanto amore abbiamo dedicato a questa serie. Daje Viola!Vi aspettiamo da settembre” tagga Francesca ma la Chillemi sul suo profilo social risponde con una serie amatissima che vedremo in onda come sempre sulla Rai: “Ma se “l’attesa del piacere è essa stessa piacere”, l’attesa di Che Dio ci aiuti è essa stessa la settima stagione di “Che Dio Ci Aiuti”?”. Seguiremo entrambe.