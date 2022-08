Mai più come prima nuova fiction Rai 1: la trama

Tra le nuove proposte per il 2023 di Rai 1 c'è anche la fiction Mai più come prima: la trama

Saranno diverse le nuove proposte di Rai 1 per la prossima stagione televisiva e, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, tra le novità per il 2023 c’è anche Mai più come prima. Il protagonista di questa nuova serie, è Francesco Arca. Nella fiction, veste i panni di Alessandro Scudieri, vice questore della squadra mobile di Napoli. Una vita quasi perfetta quella del poliziotto fino a quando, un giorno, lui e sua moglie non restano loro malgrado, coinvolti in una sparatoria.

Da un’idea di Maurizio de Giovanni , la fiction Mai più come prima, è stata scritta da Donatella Diamanti (head writer), Mario Cristiani, Giovanni Galassi, Fabrizia Midulla, Angelo Petrella, Tommaso Renzoni . Nel cast, oltre al protagonista maschile, Francesco Arca troveremo anche Laura Adriani, Antonio Milo, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli, Raffaella Rea, Liliana Bottone, Mario Di Leva, Chiara Celotto, Amedeo Gullà, Angela Ciaburri, Claudia Tranchese . Per la Regia di Monica Vullo, Mai più come prima, è una coproduzione Rai Fiction-Palomar, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra . Si tratta di una fiction crime, genere Poliziesco che andrà in onda nel 2023 per otto prime serate su Rai 1.

Mai più come prima anticipazioni e trama: le ultime news sulla fiction di Rai 1

La vita sorride ad Alessandro Scudieri, brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli: una moglie che ama, il primo figlio in arrivo, una carriera in crescendo, una banda insidiosa sulle cui tracce finalmente è riuscito a mettersi. Andrebbe tutto bene, se non fosse che a volte bisognerebbe non spingersi oltre i limiti stabiliti e sfidarli. La sua vita cambia per sempre quando viene coinvolto in una sparatoria insieme alla moglie Paola, giudice presso il Tribunale dei minori. Sarà il loro matrimonio a pagare il prezzo più alto e a spezzarsi: Paola, dopo avere scoperto che Alessandro stava seguendo di nascosto una pista e che è stata proprio questa indagine a metterli in pericolo, lo lascia. Catturare la banda, che si muove soprattutto nel sottosuolo, e riconquistare Paola diventano i suoi obiettivi e, per raggiungerli, sceglie una strada che sembra al contrario allontanarlo da entrambi: si trasferisce nell’Unità di Intervento, una squadra speciale che lavora solo dal tramonto all’alba. Imparando a districarsi nel mondo della notte, con le regole e le vite insolite che nasconde, Alessandro spinge la propria indagine fino a capire che i malviventi stanno per portare a segno un colpo eccezionale. Come impedire che accada l’irreparabile e giocare d’anticipo? Possibile che nelle file della polizia si muova qualcuno che tenta di sabotarne le mosse? Servirà tutta la sua abilità per riuscire a far luce sui tanti misteri e riprendersi, forse, la propria vita.

Mai più come prima dovrebbe andare in onda nel 2023 su Rai 1.