Solo uno sguardo anticipazioni ultima puntata: chi è davvero Bastien, Eva a caccia di verità

Ultima puntata di Solo uno sguardo domani 7 settembre 2022: come andrà a finire? Chi è davvero Bastien? Eva indaga

Eva è sconvolta dall’aver appreso che in realtà lei e suo marito non si sono incontrati per caso a New York ma non sa che cosa pensare. Adesso l’unica cosa che può fare è trovarlo ma il tempo passa e di Bastien non ci sono notizie, cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della seconda puntata di Solo uno sguardo che ci aspetta domani, 7 settembre 2022 su Canale 5. Non sappiamo ancora se la serie francese è stata più “fortunata” de La mantide o delle altre mandate in onda in questa estate da Canale 5 come ascolti, ma possiamo appunto raccontarvi, quello che accadrà nei prossimi episodi della serie. Mercoledì capiremo come andrà a finire? Sono in totale sei gli episodi di Solo uno sguardo che Canale 5 ha deciso di mandare in onda in sole due serate per cui domani, ci sarà l’epilogo finale.

Vediamo allora la trama e le anticipazioni per la seconda e ultima puntata di Solo uno sguardo che ci aspetta domani su Canale 5. Eva, scoprirà tutta la verità sulla sera del concerto nelle Catacombe e su Bastien? Lo ritroverà?

Solo uno sguardo anticipazioni seconda e ultima puntata: la trama del 7 settembre 2022

Episodio 4- Wu ha legato saldamente Bastien e riceve un sms che lo fa sorridere. Deve prendersi cura di Madame Beaufils e questo già lo diverte… Nel frattempo, Eva ha scoperto che Hubert Caillard non è un sostituto procuratore e non sa più di chi fidarsi. È completamente persa. Alla ricerca di un po’ di normalità nella sua vita, va al supermercato a riempire il suo frigorifero vuoto. È lì che incontra un’asiatica che le sussurra di smettere di indagare sul marito, altrimenti suo figlio potrebbe soffrire… La insegue, sconvolta e telefona alla scuola. Max non si trova da nessuna parte…L’incubo per Eva, continua…

Episodio 5– Eva inizia a vedere la verità: suo marito, Bastien, ei suoi amici facevano parte dello stesso gruppo musicale. Un tragico evento sembra aver segnato il loro destino per tutti. Ma quanto farà eco nel loro presente? Perché Leroux, appena uscito di prigione, ha ordinato il rapimento? Lui tira tutte le fila di questa storia? Che cosa è successo davvero quella sera del concerto, è possibile che sia stato Bastien a organizzare quella serata e che Eva non ricordi nulla?

Episodio 6-Più testarda che mai, Eva segue le tracce del padre del giovane Elbaz, che compare nella foto. Ma questa è molto evasiva e non desidera incontrarla. Eva trova il suo indirizzo e si presenta ancora a casa sua. Riconosce l’uomo che tiene la giostra, proprio quello dove suo marito guidava i suoi figli ogni settimana. Ma l’individuo è fuggito. La giovane forza la porta di casa e scopre con stupore una moltitudine di foto di suo marito e della sua famiglia… Bastien non è quello che ha affermato di essere per anni. Ma chi è veramente? Lo scopriremo quindi solo nel gran finale di Solo uno sguardo in onda domani sera su Canale 5.