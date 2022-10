Sopravvissuti al via stasera su Rai 1: che cosa è successo a Gabriele? E qual è il segreto dei sopravvissuti?

Inizia il 3 ottobre l'avventura di Sopravvissuti su Rai 1: ecco le anticipazioni. Che cosa nascondono i superstiti del naufragio?

Finalmente ci siamo, oggi è il grande giorno con il debutto della nuova fiction di Rai 1 Sopravvissuti, con Lino Guanciale e un cast di grandissimi attori per un progetto nel quale la rete tiene moltissimo. Usiamo l’avverbio “finalmente” perchè in realtà la serie Rai, avrebbe dovuto vedere il suo debutto nella passata stagione televisiva ma poi qualcosa non ha funzionato e ci sono stati degli intoppi. Oggi però, è il giorno. Il 3 ottobre 2022 arriva la prima puntata di Sopravvissuti in onda in prime time sulla rete. Scopriremo che cosa è successo a un gruppo di persone che avevano lasciato il porto di Genova per iniziare una nuova avventura, su una barca, l’Arianna di cui però, poche ore dopo, si perderanno le tracce…Un naufragio e poi un ritorno. Ma di mezzo c’è un anno: che cosa hanno fatto le persone a bordo di quella nave per 12 mesi, come sono sopravvissuti? E che cosa ne è stato delle famiglie, degli amici, di tutte le persone che sono rimaste “a terra” senza avere notizie? Un anno è lungo per tutti…Scopriamo qualcosa in più con le anticipazioni di questa prima puntata di Sopravvissuti che ci aspetta oggi, alle 21,30 su Rai 1 in prima serata.

Sopravvissuti le anticipazioni e la trama della prima puntata 3 ottobre 2022

Episodio 1 – SOPRAVVISSUTI – Quando l’Arianna salpa dal porto di Genova, tutti festeggiano la traversata dedicata alla figlia di Armando Leone (armatore degli omonimi Cantieri), scomparsa prematuramente. A salutare Luca ci sono la moglie Sylvie con le figlie Maia e Camilla. Anita, poliziotta della squadra mobile di Genova, accompagna il figlio Gabriele e la nuora Marta. Stefano aspetta il fratello Lorenzo che si deve imbarcare ma è, come al solito, in ritardo. L’attrice Giulia, con il marito Frank e il figlio Nino, è madrina dell’impresa. Tano è solo perché la moglie Paola è ancora emotivamente troppo provata per imbarcarsi. Emanuele Mayer saluta la partenza dei due figli Matteo e Lara. Léa è la giovane compagna di Armando, unica ospite inattesa. Nessuno può immaginare il disastroso esito di quella traversata… Un anno dopo la scomparsa dell’imbarcazione in seguito a una violenta tempesta, molti hanno perso la speranza di rivedere i propri cari. Quando le probabilità di ritrovare l’Arianna con il suo equipaggio sembrano sfumate, arriva la notizia del ritrovamento del relitto con sei superstiti a bordo, di cui ancora non si conosce l’identità. I superstiti sono tormentati da misteriosi fantasmi e nascondono un segreto. Quale? Cosa è successo davvero su quella barca?

Episodio 2 – IL RITORNO- I naufraghi cercano di tornare alle loro vite, ma è difficile perché tutto è cambiato. Luca deve ricostruire il suo rapporto con Sylvie e le figlie. Marta soffre le attenzioni di Anita, addolorata dalla morte di Gabriele e tormentata dal suo ricordo. Per Léa è difficile ripartire senza Armando. Nino è afflitto dal senso di colpa per la morte dei genitori, Tano non riesce a riprendere contatto con la realtà e Paola cerca in tutti i modi di riportarlo a sé. Quando Anita assiste agli interrogatori di rito del magistrato, si accorge che i sopravvissuti sembrano recitare un copione, un racconto concordato. E non si darà pace fino a quando non avrà scoperto cosa è successo veramente al figlio su quella barca.

L’appuntamento con la prima puntata di Sopravvissuti è per stasera su Rai 1.